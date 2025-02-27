Bursa Kestel Belediyesi'nde İşçilere Büyük Zam! - Son Dakika
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Bursa Kestel Belediyesi'nde İşçilere Büyük Zam!

Bursa Kestel Belediyesi\'nde İşçilere Büyük Zam!

Kestel Belediyesi'nin iştiraki Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile en düşük maaş 46.100 TL olarak belirlendi. Sözleşme, işçilerin sosyal haklarını da iyileştiriyor ve bazı ikramiyeler içeriyor.

27.02.2025 11:23  Güncelleme: 11:27
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Bursa Kestel Belediyesi'nin iştiraki Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin lehine sonuçlanan sözleşmede en düşük maaş 46.100 TL olarak belirlendi.

Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi hem çalışanları, hem de işvereni memnun etti. Kestel Belediyesi'nin düzenlediği coşkulu törende imzalanan toplu sözleşme ile en düşük personel maaşı 46 bin 100 TL oldu.

Yapılan zamların yanı sıra Kesbeltaş A.Ş.'ye bağlı 223 personelin sosyal hakları da iyileştirildi. Sözleşme kapsamında işçilere, Kurban Bayramı'nda 6000 TL, Ramazan Bayramı'nda ise 4000 TL ikramiye verilecek. İşçilerin merakla beklediği anlaşma, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz'un imzaladığı sözleşme ile sağlandı. Kesbeltaş A.Ş. personelleri tarafından memnuniyetle karşılanan mutabakat için, Belediye Başkanı Ferhat Erol'a teşekkür etti.

Belediye çalışanları gülerse Kestel halkı güler

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, "Çok değerli çalışma ve yol arkadaşlarım. Ben de bir emekçi kardeşinizim. Biz de bu yollardan geldik. Allah'a hamd olsun bizlere bu makamı emanet etti. Değerli başkanıma dün de belirttim, kendi şirketimde de böyle olmuştur, '30 çalışanıma ekmek veriyorum' değil '30 çalışanımla birlikte ekmek yiyorum' diye bir düsturumuz vardı. Bugün de burada 321 arkadaşımla beraber Kestelimize hizmet etmeye, Kestel halkının yüzünü gülümsetmek için hep beraber çalışıyoruz. Sizler gülerseniz Kestel halkının güleceğini biliyorum." dedi.

Hizmet-İş Sendikası adına konuşma yapan Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz, " Belediye Başkanımız Ferhat Erol sayesinde toplu iş sözleşmemiz sağlam temeller üzerine atılmıştır. Kestel'in 7'den 70'e tüm vatandaşlarına en iyi hizmeti sunan, her ihtiyaçlarında yanlarında olan Belediye Başkanımız Sn. Ferhat Erol, biz çalışanlarının da her zaman yanında olmuştur. Bugün burada Başkanımız sayesinde Kestel işçisi hakettiği ücretin karşılığını almanın haklı gururunu yaşamaktadırlar. Ben çalışanlarımı bir aile olarak görüyorum, ben çalışanlarımı hak ettiği değeri ve ücreti veririm, benim işçimin ve ailemin huzursuz olmasına gönlüm razı olmaz diyen ve sizlere müjdeyi veren Başkanımıza şahsım adına ve sendika olarak teşekkür ederiz. Hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Kestel Belediyesi'nde İşçilere Büyük Zam! - Son Dakika

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