Bursa\'da Kış Festivali\'ne yoğun katılım trafiği felç etti

Bursa'da düzenlenen Kış Festivali'ne vatandaşlar yoğun katılım sağlarken, köy yollarının dar olması ve araç yoğunluğu nedeniyle trafik adeta felç oldu.

Alaçam Kış Festivali gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam etti. Festival büyük ilgi görürken, köy yollarının dar olması ve araç yoğunluğu nedeniyle trafik adeta felç oldu. Festivale katılan bir vatandaş, etkinliği çok beğendiklerini belirterek, "Festival alanı gerçekten çok güzel. Müzikler, ortam, eğlence çok keyifli. Biz iki kişi geldik ve çok beğendik. Bu tür festivallerin devam etmesini istiyoruz. Ancak trafik çok zor şartlarda ilerledi, buraya gelmek oldukça sıkıntılı oldu" dedi.

Bir diğer vatandaş ise ulaşım konusunda daha planlı bir organizasyon yapılabileceğini ifade ederek, "Şu an itibarıyla köyde trafik adeta felç durumda. Daha organize olunabilirdi. Araçlar köy girişinde belli noktalara bırakılıp, servislerle alana ulaşım sağlanabilirdi. Böylece bu yoğunluk yaşanmazdı" diye konuştu.

Alaçam Mahallesi sakini olduğunu belirten bir vatandaş, benzer sorunların yaz aylarında yapılan şenliklerde de yaşandığını dile getirerek, "Ben bu köylüyüm ve bu sıkıntıları her yıl yaşıyoruz. Özellikle yaz şenliklerinde de aynı problemler oluyor. Belediye başkanımız ve yetkililer bu konuya biraz daha eğilir, daha düşünceli davranırsa burası çok daha güzel bir hale gelir" ifadelerini kullandı.

Festival alanının yıllardır kullanılan ve çevre düzenlemesi yapılmış bir alan olduğunu söyleyen bir başka vatandaş, "Burası alışık olduğumuz bir alan, yıllardır geliyoruz. Çevre düzenlemesi yapılmış, eskisine göre daha da güzel olmuş. Alan geniş ve çok güzel, sivil toplum kuruluşlarının yaptığı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Sorun alan değil, ulaşım" dedi.

Trafik sorununun köy içinde değil, köy girişinden festival alanına kadar olan dar yolda yaşandığını belirten bir vatandaş, "Köy içinde trafik çok yoğun değil ama köy girişinden buraya kadar olan yol dar. Araçların burada birikmesi aksamaya neden oldu. İlerleyen dönemlerde bu konuda çalışma yapılacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Kestel Belediye Başkanı daha önce yaptığı açıklamada, festivalin ani bir kararla 3 gün gibi kısa bir sürede organize edildiğini, yaşanan aksaklıkların farkında olduklarını ve ulaşım başta olmak üzere eksikliklerin en kısa sürede giderileceğini belirtmişti. - BURSA