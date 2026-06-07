Bursa Leylek Şenliği binlerce doğaseveri bir araya getirdi - Son Dakika
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Bursa Leylek Şenliği binlerce doğaseveri bir araya getirdi

Bursa Leylek Şenliği binlerce doğaseveri bir araya getirdi
07.06.2026 21:56  Güncelleme: 22:04
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Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Leylek Şenliği, ikinci gününde Yaren Leylek Koşusu, çocuk atölyeleri, Uluabat Gölü sandal gezileri ve uçurtma şenliği gibi etkinliklerle katılımcılara doğayla iç içe keyifli anlar yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Leylek Şenliği, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. "Yaren Leylek ve Adem Amca" hikayesiyle dünya çapında tanınan Eskikaraağaç Leylek Köyü'nde gerçekleştirilen şenlik, her yaştan ziyaretçiye doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşattı.

Festivalin ikinci gününde düzenlenen Yaren Leylek Koşusu, çocuklara yönelik eğitici atölye çalışmaları, Uluabat Gölü sandal gezileri ve leylek temalı uçurtma şenliği, aileler için keyifli zaman geçirme imkanı sağladı. Fotoğraf sergileri, kahoot yarışması, zumba etkinliği, Karacabey Belediyesi Kadın Ritim Grubu gösterisi ve Karacabey Musiki Derneği Rumeli Türküleri Korosu da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Gün boyunca devam eden etkinliklere katılan ziyaretçiler, Uluabat Gölü'nün eşsiz atmosferinde keyifli vakit geçirdi.

Doğayı koruma bilincini yaygınlaştıran yönleriyle başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar için şenliğin yararlı ve eğlenceli olduğunu söyleyen vatandaşlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Leylek Şenliği binlerce doğaseveri bir araya getirdi - Son Dakika

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