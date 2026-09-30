Bursa mahreçli Prof. Dr. Adem Apak haberi için özür dilendi, kare iptal edildi

Bursa mahreçli Prof. Dr. Adem Apak haberi için özür dilendi, kare iptal edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bugün saat 17.51'de Bursa mahreçli servis edilen Prof. Dr. Adem Apak'ın ahlakla ilgili sözlerine yer verilen haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilenerek haberde an itibarıyla mevcut fotoğrafların kullanılması abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 17.51'de Bursa mahreciyle servis edilen "Prof. Dr. Adem Apak: "Ahlak, hayatın her alanında sorumluluk bilincidir" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibarıyla mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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