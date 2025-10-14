Bursa Metroda Alkollü Kargaşa

Bursaray'a alkollü bindiği iddia edilen bir vatandaş, sağındaki solundaki kişilere laf atmaya başladı.

ALLAH'A KÜFREDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ayakta durmakta zorluk çeken kişi, bir vatandaşla ağız dalaşına girdi. Daha sonra Allah'a küfrettiği iddia edilen alkollü şahıs, diğer vatandaşlar tarafından da tepki topladı.

O ANLAR KAMERADA

Bağrışmaların yaşandığı metrodaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.