Bursaray'a alkollü bindiği iddia edilen bir vatandaş, sağındaki solundaki kişilere laf atmaya başladı.
Ayakta durmakta zorluk çeken kişi, bir vatandaşla ağız dalaşına girdi. Daha sonra Allah'a küfrettiği iddia edilen alkollü şahıs, diğer vatandaşlar tarafından da tepki topladı.
Bağrışmaların yaşandığı metrodaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Bursa Metroda Alkollü Kargaşa - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?