Bursa Metroda Alkollü Kargaşa
Bursa Metroda Alkollü Kargaşa

Bursa Metroda Alkollü Kargaşa
14.10.2025 14:34
Bursa'da metroda alkollü bir kişi sakinleri rahatsız etti, tartışmalar büyüyünce tepki topladı.

Bursaray'a alkollü bindiği iddia edilen bir vatandaş, sağındaki solundaki kişilere laf atmaya başladı.

ALLAH'A KÜFREDİNCE ORTALIK KARIŞTI

Ayakta durmakta zorluk çeken kişi, bir vatandaşla ağız dalaşına girdi. Daha sonra Allah'a küfrettiği iddia edilen alkollü şahıs, diğer vatandaşlar tarafından da tepki topladı.

O ANLAR KAMERADA

Bağrışmaların yaşandığı metrodaki o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ulaşım, Yerel, Yaşam, bursa, Son Dakika

