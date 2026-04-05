Bursa'nın 700 yıllık destanı ışık gösterisiyle anlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'nın 700 yıllık destanı ışık gösterisiyle anlatıldı

05.04.2026 03:49  Güncelleme: 03:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Pirinç Han duvarlarını ve Tophane surlarını dijital mapping teknolojisiyle süsleyerek görsel bir şölen sundu. 'Bursa'nın Işıklı Destanı' temalı organizasyon, Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethi gibi tarihi olayları etkileyici bir şekilde izleyicilere aktardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Pirinç Han duvarlarını ve Tophane surlarını birer dev ekrana dönüştürerek Bursalılara görsel şölen yaşattı.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'nın fethinin 700. yılını 17 ilçede düzenlediği etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasa yaraşır bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın kalbi konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki Pirinç Han duvarlarını ve Tophane surlarına adeta tuvale dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, dijital mapping teknolojisiyle izleyenleri destansı bir yolculuğa çıkardı. 'Bursa'nın Işıklı Destanı' temalı etkinlikte, ışık gösteriyle Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethi ve kentin kuruluşundan sonraki tarihi süreçler büyülü bir atmosferde anlatıldı.

Tarih ve teknoloji bir arada

Gecede sahne alan mehter takımı da seslendirdiği marşlarla meydanı dolduran vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Kentin tarihi dokusunun ve modern teknolojinin bir araya geldiği gösteride, ışık ve müziğin uyumu ziyaretçilere görsel şölen sundu. Bursa'nın 700 yıllık geçmişine dair hikayeleri büyük bir ilgiyle takip eden Bursalılar, bol bol fotoğraf ve video çekerek anı ölümsüzleştirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 06:48:24. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.