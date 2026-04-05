Bursa\'nın 700 yıllık destanı ışık gösterisiyle anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, fethin 700. yılı etkinlikleri kapsamında Pirinç Han duvarlarını ve Tophane surlarını birer dev ekrana dönüştürerek Bursalılara görsel şölen yaşattı.

Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'nın fethinin 700. yılını 17 ilçede düzenlediği etkinliklerle kutlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültürel mirasa yaraşır bir programa daha ev sahipliği yaptı.

Bursa'nın kalbi konumundaki Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ndeki Pirinç Han duvarlarını ve Tophane surlarına adeta tuvale dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, dijital mapping teknolojisiyle izleyenleri destansı bir yolculuğa çıkardı. 'Bursa'nın Işıklı Destanı' temalı etkinlikte, ışık gösteriyle Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethi ve kentin kuruluşundan sonraki tarihi süreçler büyülü bir atmosferde anlatıldı.

Tarih ve teknoloji bir arada

Gecede sahne alan mehter takımı da seslendirdiği marşlarla meydanı dolduran vatandaşlara coşku dolu anlar yaşattı. Kentin tarihi dokusunun ve modern teknolojinin bir araya geldiği gösteride, ışık ve müziğin uyumu ziyaretçilere görsel şölen sundu. Bursa'nın 700 yıllık geçmişine dair hikayeleri büyük bir ilgiyle takip eden Bursalılar, bol bol fotoğraf ve video çekerek anı ölümsüzleştirdi. - BURSA