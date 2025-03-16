Bursa\'nın Geleceği İçin Bilimsel Yaklaşımlar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Planlama Ajansı'nın Danışma Kurulu toplantısına katılarak akademisyen ve yöneticilerle bir araya geldi. Kentin geleceğini ilgilendiren projelerde Danışma Kurulu ile birlikte karar vereceklerini açıklayan Başkan Bozbey, "Danışma Kurulu'nun katkısı ve önerileri, bu kentin doğru anlayışla yönetilmesine katkı sağlıyor. Hep beraber başaracağız" dedi.

2050 vizyonlu 1/100.000'lik Çevre Düzeni Planları ile şekillenecek 'Kent Anayasası'nın oluşturulması, kentli hakları ile kent kimliğinin ortaya koyulması, sürdürülebilir kentleşme ve yaşanabilir 'Yeşil Bursa' hedefiyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey öncülüğünde kurulan Bursa Planlama Ajansı, 4. Danışma Kurulu toplantısını Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de katılarak akademisyen ve yöneticilerle bir araya geldi. Tarımdan sanayiye, turizmden kalkınmaya, sosyoekonomik dengeden kent kimliğinin ortaya çıkarılmasına kadar Bursa'nın gelecek vizyonunu katılımcı ve bilimsel bir akılla, veriye dayalı olarak yaptığı çalışmalarla belirleyen Bursa Planlama Ajansı, akademik oda temsilcileri ve bilim insanlarından oluşuyor. Başkanlığını aynı zamanda Halk Sağlığı Uzmanı olan CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala'nın yürüttüğü akademin kurulun son toplantısında, akademisyenler ve meslek odalarının temsilcileri tek tek söz alarak kente dair görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin geleceğinin planlanması ve her kademede planların uygulanması konusunda Bursa Planlama Ajansı'nın çok büyük destek ve katkıları olacağını söyledi. Doğru ve kente değer katacak projeleri ancak katılımcı bir anlayışla yaşama geçirebileceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, çalışmalara katkı sunan tüm akademisyen ve yöneticilere kent adına teşekkür etti. Ulaşımın Bursa'nın en önemli sorunların bir tanesi olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, ulaşım ve trafik konularında Danışma Kurulu'nun önerilerini önemsediklerini anlattı. Son dönemde Kestel'den Görükle'ye kadar uzanan bir üst yolun yapılmasıyla ilgili çok fazla teklif ve görüş dinlediklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Bilim insanlarının bu konudaki görüşlerini alarak bu fikre bir nokta koymak istedik. Yaptığımız fikir alışverişiyle bu konunun kapandığını belirtmek istiyorum. Güney Çevre Yolu'nu da bir sonraki toplantıda tartışacağız. Kentin geleceğini ilgilendiren projelerde Danışma Kurulu ile birlikte karar vereceğiz. Geçmişte yapılan hatalara tekrar düşmemek için hep birlikte bilimseli veriler ışığında karar vereceğiz. 2050 vizyonlu Çevre Düzeni Planı, aslında 2075 ve 2100'e bir alt başlık oluşturacak. Danışma Kurulu'nun katkısı ve önerileri, bu kentin doğru anlayışla yönetilmesine katkı sağlıyor. Hep beraber başaracağız" dedi. - BURSA