Bursa'nın Havuzlu Park Projesinde İnşaat Hizmeti Durduruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'nın Havuzlu Park Projesinde İnşaat Hizmeti Durduruldu

Bursa\'nın Havuzlu Park Projesinde İnşaat Hizmeti Durduruldu

Bursa'nın simgelerinden olan Havuzlu Park'ta, 2022'de başlayan renovasyon projesinin inşaatı sona yaklaşırken durduruldu. Yetkililerden açıklama bekleniyor.

14.01.2025 10:28  Güncelleme: 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktalarından Çekirge'deki Havuzlu Park'ta dönüşüm 2022 yılında başladı. Projenin önemli bir kısmı tamamlansa da bitime çok kısa bir süre kala inşaat durduruldu.

Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa'ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil yıl boyu kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursaspor'a devredilmişti. Bursaspor tarafından da verimli şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlu Park, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilmişti. Atıl bırakılan tesislerin yeniden kente kazandırılması için 2022 yılında devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Bursa'nın en önemli değerlerinden olan Havuzlu Park'ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle projenin yapımına başlandı.

Projenin bitimine aylar kala inşaat durdu. Yaklaşık 5 aydır çalışma yürütülmeyen proje hakkında yetkili kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuna gelmiş projenin bir an evvel bitirilmesini isteyen Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, "Burası Bursa'nın kapalı ilk olimpik yüzme havuzu. Buranın çevresinde 25 bin nüfus var. 2019 yılından bu yana burası kapalı. 2022 yılında ihya edilmesi için proje başlatıldı. 2-3 aylık bir işlemi kalmışken buranın inşaatı durduruldu. 4-5 aydır ise burası kapalı bir şekilde duruyor, herhangi bir çalışma yok. Bizler buranın bir an evvel yapılıp bitirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

İnşaat, bursa, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın Havuzlu Park Projesinde İnşaat Hizmeti Durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:43:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'nın Havuzlu Park Projesinde İnşaat Hizmeti Durduruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.