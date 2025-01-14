Bursa\'nın Havuzlu Park Projesinde İnşaat Hizmeti Durduruldu

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Bursa'nın en önemli değerlerinden olan, yıllarca yüzme sporuna önemli sporcular kazandıran, yaz aylarında Bursalıların en önemli buluşma noktalarından Çekirge'deki Havuzlu Park'ta dönüşüm 2022 yılında başladı. Projenin önemli bir kısmı tamamlansa da bitime çok kısa bir süre kala inşaat durduruldu.

Uluslararası müsabaka yapılabilecek şekilde 1935 yılında Bursa'ya kazandırılan, Bursalıların yaz aylarında serinlemek için en önemli durağı olan şehrin simgelerinden Havuzlu Park, uzun süre atıl durumda kaldıktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmişti. Bursalıların burayı sadece 3 ay değil yıl boyu kullanabilmesi amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından üzeri balon sistemi ile kapatılan Havuzlu Park, 2011 yılında da ek gelir getirmesi amacıyla Bursaspor'a devredilmişti. Bursaspor tarafından da verimli şekilde işletilemeyen, gerekli bakım ve onarımları yapılamayan Havuzlu Park, yeniden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne devredilmişti. Atıl bırakılan tesislerin yeniden kente kazandırılması için 2022 yılında devreye Bursa Büyükşehir Belediyesi girdi. Bursa'nın en önemli değerlerinden olan Havuzlu Park'ın yeniden ihya edilmesi için Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteğiyle projenin yapımına başlandı.

Projenin bitimine aylar kala inşaat durdu. Yaklaşık 5 aydır çalışma yürütülmeyen proje hakkında yetkili kurumlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Sonuna gelmiş projenin bir an evvel bitirilmesini isteyen Çekirge Mahalle Muhtarı Coşkun Alındaş, "Burası Bursa'nın kapalı ilk olimpik yüzme havuzu. Buranın çevresinde 25 bin nüfus var. 2019 yılından bu yana burası kapalı. 2022 yılında ihya edilmesi için proje başlatıldı. 2-3 aylık bir işlemi kalmışken buranın inşaatı durduruldu. 4-5 aydır ise burası kapalı bir şekilde duruyor, herhangi bir çalışma yok. Bizler buranın bir an evvel yapılıp bitirilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA