Bursa'nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı - Son Dakika
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Bursa'nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde, İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere toplam 12 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı. Aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren doğal (kırmızı benekli) alabalıkların çoğaltılması maksadıyla üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişimi izlenerek popülasyonu artırmak için 10 bin adete yakın salım yapılacak. Bursa orman iç sularında anaç Alabalık envanteri alındıktan sonra Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen yavru alabalık yavruları 2023 yılında 9 bin, 2024 yılında 12 bin olmak üzere toplam 21 bin adet salım yapıldı. Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan salıma köy muhtarları ve doğasever vatandaşlar katıldı.

02.06.2024 15:52
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Bursa'nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı

BURSA - Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 'Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi' çerçevesinde, İznik ve İnegöl ilçelerinde bulunan derelere toplam 12 bin adet yavru alabalık salımı yapıldı.

Aşırı avlanma sonucu nesilleri tehlike altına giren doğal (kırmızı benekli) alabalıkların çoğaltılması maksadıyla üretimi yapılan yavru alabalıkların her yıl gelişimi izlenerek popülasyonu artırmak için 10 bin adete yakın salım yapılacak. Bursa orman iç sularında anaç Alabalık envanteri alındıktan sonra Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda üretilen yavru alabalık yavruları 2023 yılında 9 bin, 2024 yılında 12 bin olmak üzere toplam 21 bin adet salım yapıldı. Bursa Şube Müdürü Beytullah Rehber, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu Şefi Tarık Beşiktaş ve İznik Şefi Hilal Yıldız tarafından yapılan salıma köy muhtarları ve doğasever vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'nın iç sularına 12 bin alabalık salımı yapıldı - Son Dakika
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