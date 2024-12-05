Bursa\'nın Lokman Hekimi Aydın Işık Anıldı

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Bursa'nın Lokman Hekimi olarak tanınan ve sevilen meşhur aktar Aydın Işık gözyaşları arasında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'da radyestezi ilmiyle uğraşan 70 yaşındaki aktar Aydın Işık, dün hayatını kaybetti.

Çancılar'daki Işık Baharat'ın sahibi kentin sevilen ve tanınmış esnafı 4 çocuk babası Aydın Işık'ın cenaze namazı Ulucami'de öğle namazına müteakip kılındı. Cenaze namazına yakınları, sevenleri ve şifa dağıttığı binlerce kişi katıldı. Aydın Işık dualarla Gemlik'teki Gençali Köyü mezarlığında toprağa verildi.

Bursa'nın Lokman Hekimiydi

Çeşitli hastalıklarına şifa bulmak isteyenler yıllarca Aydın Işık'ın Çancılar'daki dükkanına giderek ona başvurdu.

Radyestezi ilmiyle uğraşan tanınmış aktarın alternatif tedavi yöntemleriyle bu güne kadar bir çok kişinin şifa bulmasına vesile olduğu öğrenildi. Aydın Işık'ın ölüm haberi binlerce hastasını ve tedavi olup iyileşen sevenini üzdü. - BURSA