Bursa'nın sağlık turizmindeki potansiyeli konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bursa'nın sağlık turizmindeki potansiyeli konuşuldu

Bursa\'nın sağlık turizmindeki potansiyeli konuşuldu

Bursa'nın sağlık turizminde uluslararası bir marka kent olma hedefinin ve bu yolda atılacak adımların ele alındığı konferansta konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, 'Bursa'yı sağlık turizmindeki potansiyelini değerlendirerek global marka haline getirmeyi hedefliyoruz' dedi.

07.09.2024 19:03  Güncelleme: 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın sağlık turizmindeki potansiyeli konuşuldu

BURSA - Bursa'nın sağlık turizminde uluslararası bir marka kent olma hedefinin ve bu yolda atılacak adımların ele alındığı konferansta konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, "Bursa'yı sağlık turizmindeki potansiyelini değerlendirerek global marka haline getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Bursa'da 'SSBC London' ana sponsorluğunda Almira Otel'de düzenlenen 'Bursa'nın Sağlık Turizmindeki Geleceği ve İngiltere'de Markalaşma Süreçleri' konulu konferans, sağlık sektörünü buluşturdu. Bursa'nın sağlık turizmi potansiyelinin ve İngiltere ile iş birliği içerisinde markalaşma çalışmalarının incelendiği konferansta, sağlık turizminde marka şehir olma yolundaki projeler konuşuldu.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa'nın sağlık turizminde uluslararası bir marka haline getirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin '2025 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Sağlıklı Şehirler Ağı Yıllık Toplantısı'na ev sahipliği yapma hakkını kazandığını hatırlatan Saldız, bu gelişmenin Bursa'yı global sağlık turizmi arenasında öne çıkarma fırsatı sunacağını belirtti. Otomotiv ve tekstilde sağlam bir altyapısı olan Bursa'nın sağlık alanında da güçlü bir kent olduğunu ifade eden Saldız, "Şehirdeki doğal kaynaklar ve şifalı termal suları, Bursa'yı modern tıp hizmetlerinin birçok alanında milyonlarca kişiye hizmet veren bir merkez haline getirebilir. Jeotermal kuşakta yer alan Bursa, sahip olduğu zengin termal sularıyla cazip bir destinasyon olabilir. Ayrıca Bursa, Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği üyeliğine seçilerek dünyanın en ünlü termal şehirleri arasında yer almaktadır. Bizler Bursa'da sağlık turizmini daha çok yenilikçi bir yaklaşımla ele almak istiyoruz. Bursa'nın potansiyelini değerlendirerek kenti global bir marka yapmayı arzuluyoruz. Bursa'yı yalnızca fiziksel değil, sosyal ve çevresel sağlık açısından da sürdürülebilir ve refah dolu bir şehir haline getirmek için ciddi adımlar atıyoruz. Kentlerimizi daha yaşanabilir hale getirmek için ortak akıl ve iş birliğiyle hareket etmeye devam edeceğiz. Etkinliğin Bursa'mıza sağlık turizmi alanında yeni kapılar açmasını diliyorum" dedi.

Programın sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız ve diğer konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Aydın, Konferans, Güncel, Turizm, Yerel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'nın sağlık turizmindeki potansiyeli konuşuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 01:11:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'nın sağlık turizmindeki potansiyeli konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement