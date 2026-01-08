Bursa basın dünyasının çınarı vefat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bursa basın dünyasının çınarı vefat etti

Bursa basın dünyasının çınarı vefat etti
08.01.2026 16:28  Güncelleme: 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa basın camiasının en eski gazetecilerinden Ali Bilgiç, 1960'lı yıllarda gazeteciliğe başlayarak uzun bir kariyere imza attı. Cenazesine çok sayıda dostu ve meslektaşı katıldı.

Bursa basın camiasının en eski gazetecilerinden birisi olan Ali Bilgiç hayatını kaybetti.

1960'lı yılların başında gazeteciliğe başlayan Bursa'nın en eski gazetecilerinden birisi olan Yenişehirli Ali Bilgiç hayatını kaybetti. Usta gazeteci Ali Bilgiç'in cenazesine Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, siyasi parti ilçe başkanları, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgiç, önceki dönem belediye başkanları Süleyman Çelik, Davut Aydın, sivil toplum ve oda başkanları, Bursa ve ülke genelinden çok sayıda gazeteci ve sevenleri katıldı.

1944 yılında Yenişehir'de doğan Ali Bilgiç, lise öğrenimini yarıda bırakarak mesleğe başladı. O yıllarda şiir gönderdiği gazetede işe başladı. Bilgiç'in tek başına kurduğu Yenişehir Gazetesi'nin serüveni 1 Ocak 1963'te başladı. Kesintisiz olarak 61 yıl çok sevdiği mesleğini yaptı. Çok sayıda ödülün yanı sıra 'Tutsak Gözler' ve 'Kırık Senfoni' adlı iki şiir kitabı yayımlanan Bilgiç, 1959 yılından itibaren Yenişehir ilçesinde çıkan tüm gazeteleri de arşivledi.

Ali Bilgiç'in cenazesi, Yenişehir Çınarlı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yenişehir'de toprağa verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ali Bilgiç, Bursa, Medya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa basın dünyasının çınarı vefat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
ABD’de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti ABD'de helikopter faciası: Düğününe saatler kala hayatını kaybetti
’Son aşkı’ 65 yaşındaki adama pahalıya patladı 'Son aşkı' 65 yaşındaki adama pahalıya patladı
Radamel Falcao futbola geri döndü İşte yeni takımı Radamel Falcao futbola geri döndü! İşte yeni takımı
Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu Yapay zeka yüzünden nikahları iptal oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Malezya Başbakanı İbrahim’e Cumhuriyet Nişanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malezya Başbakanı İbrahim'e Cumhuriyet Nişanı

18:15
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
Süper Kupa finalinin hakemi belli oldu
17:50
ABB’nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
17:05
Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş İşte ele geçirilenler
Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım evini kumarhaneye çevirmiş! İşte ele geçirilenler
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
14:10
YPG’ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 18:51:03. #7.11#
SON DAKİKA: Bursa basın dünyasının çınarı vefat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.