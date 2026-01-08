Bursa basın dünyasının çınarı vefat etti

Bursa basın camiasının en eski gazetecilerinden birisi olan Ali Bilgiç hayatını kaybetti.

1960'lı yılların başında gazeteciliğe başlayan Bursa'nın en eski gazetecilerinden birisi olan Yenişehirli Ali Bilgiç hayatını kaybetti. Usta gazeteci Ali Bilgiç'in cenazesine Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, siyasi parti ilçe başkanları, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgiç, önceki dönem belediye başkanları Süleyman Çelik, Davut Aydın, sivil toplum ve oda başkanları, Bursa ve ülke genelinden çok sayıda gazeteci ve sevenleri katıldı.

1944 yılında Yenişehir'de doğan Ali Bilgiç, lise öğrenimini yarıda bırakarak mesleğe başladı. O yıllarda şiir gönderdiği gazetede işe başladı. Bilgiç'in tek başına kurduğu Yenişehir Gazetesi'nin serüveni 1 Ocak 1963'te başladı. Kesintisiz olarak 61 yıl çok sevdiği mesleğini yaptı. Çok sayıda ödülün yanı sıra 'Tutsak Gözler' ve 'Kırık Senfoni' adlı iki şiir kitabı yayımlanan Bilgiç, 1959 yılından itibaren Yenişehir ilçesinde çıkan tüm gazeteleri de arşivledi.

Ali Bilgiç'in cenazesi, Yenişehir Çınarlı Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Yenişehir'de toprağa verildi. - BURSA