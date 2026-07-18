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Bursa'nın Yeni Çevre Planı Bekleniyor

Bursa\'nın Yeni Çevre Planı Bekleniyor
18.07.2026 10:11
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Bursa Platformu Başkanı Kavurmacı, kentin geleceği için yeni çevre düzeni planının bir an önce tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Bursa Platformu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, Bursa'nın halen 1998 yılında onaylanan ve 2020 hedefli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile yönetildiğini belirterek, kentin geleceğini şekillendirecek yeni planın bir an önce tamamlanması gerektiğini söyledi.

Bursa Platformu Derneği Yönetim Kurulu, haftalık toplantısında Bursa'nın 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı sürecini değerlendirdi. Toplantıda, kentin büyüme yönünden ulaşım altyapısına, sanayi alanlarından tarım arazilerinin korunmasına kadar birçok temel kararı belirleyecek yeni planın bir an önce tamamlanması gerektiği vurgulandı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bursa Platformu Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, Bursa'nın bugün yaşadığı birçok sorunun temelinde plansız ve kontrolsüz büyümenin bulunduğunu ifade ederek, "Bursalılar trafikten rahatsızsa, yeşil alanları yetersiz buluyorsa ve çarpık kentleşmenin etkisini her geçen gün daha fazla hissediyorsa, bunun çözümü kentin anayasası olacak 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın hayata geçirilmesidir" dedi.

Bursa'nın halen 19 Ocak 1998 tarihinde onaylanan ve 2020 yılını hedefleyen Çevre Düzeni Planı ile yönetildiğine dikkat çeken Kavurmacı, geçen 28 yılda kentin nüfusunun, sanayi yapısının, ulaşım ihtiyaçlarının ve yerleşim düzeninin büyük ölçüde değiştiğini söyledi. Kavurmacı, "1998 yılının şartlarında hazırlanan bir planla 2026'nın Bursa'sını yönetmek artık mümkün değildir. Bursa'nın bugünkü gerçeklerini ve gelecekteki ihtiyaçlarını esas alan yeni bir yol haritasına ihtiyacı vardır" ifadelerini kullandı.

Çevre Düzeni Planı'nın yalnızca teknik bir çalışma olmadığını vurgulayan Kavurmacı, planın Bursa'nın gelecekte hangi alanlarda büyüyeceğini, hangi bölgelerinin korunacağını, sanayi ve konut alanlarının nasıl şekilleneceğini ve ulaşım politikalarının nasıl belirleneceğini ortaya koyacak temel belge olduğunu belirterek, "Bu plan Bursa'nın kent anayasasıdır" diye konuştu.

Yaklaşık beş yıldır devam eden plan çalışmalarının artık tamamlanması gerektiğini ifade eden Kavurmacı, Bursa'nın doğal değerlerini, tarım alanlarını, su kaynaklarını ve yaşam kalitesini koruyan, nüfus, sanayi, ulaşım ve konut dengesini birlikte ele alan güçlü bir planın ortaya konulması gerektiğini söyledi.

Bursa Platformu olarak sürecin takipçisi olacaklarını kaydeden Kavurmacı, yerel yönetimler, kamu kurumları, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak akıl ve bilimsel veriler ışığında sürece katkı sunmasının önemine dikkat çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa'nın Yeni Çevre Planı Bekleniyor - Son Dakika

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