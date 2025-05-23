Bursa\'nın Yenişehir İlçesinde Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarı Kapatıldı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde belirli bir bölgede görülen şap hastalığı nedeniyle hayvan pazarı kapatılması ve ilçeye hayvan giriş çıkışlarının yasaklanmasıyla yaklaşan kurban bayramı öncesi hayvan üreticileri zor duruma düşmüştü. Üreticilere destek sözü veren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar başladı" dedi.

Umutlarını kurban bayramına bağlayan borçları olan hayvan üreticilerinin yaşadığı mağduriyetini gidermek için Belediye Başkanı Ercan Özel ve yetkililer çalışmalara başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, " Öncelikle ilçemizin tamamında şap hastalığı varmış gibi söylemler çıkıyor. İlçe tarım müdürlüğümüz ile yaptığımız görüşmelerde belirli bir noktada şap hastalığı görüldüğü anında müdahale edilerek gerekli tedbirlerin alındığını ve sonrasında hayvancılarımızın güvenliği için hayvan pazarının kapatıldığını öğrendim. Alınan karar tamamen hayvan üreticilerimizin menfaatine alınmıştır. Fakat umutlarını kurban bayramına bağlayan üreticilerimizin haklı feryatlarına sessiz kalamayız. Bunun için karantina alanın dışında bir bölgede belirlenen günlerde hayvan pazarının açılması yaşanan sıkıntının giderilmesi için gerek Bursa gerekse Ankara bazında görüşmelerimiz devam ediyor. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. En azından üreticilerimizin mağduriyetini asgariye indirebilmek adına İlçe Başkanımızla birlikte çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Hayvan pazarının karantina alanının dışında belirlenecek bir bölgede belirlenen günlerde açılması için gerekli izinlerin alınması için çalışmalar sürüyor. - BURSA