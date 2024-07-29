Bursa Orhaneli'de Aile Destek Merkezi açıldı - Son Dakika
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Bursa Orhaneli'de Aile Destek Merkezi açıldı

Bursa Orhaneli\'de Aile Destek Merkezi açıldı

Bursa Orhaneli ilçesinde bulunan tarihi mektep binası, Aile Destek Merkezi olarak hizmet vermeye başladı. Açılış törenine Orhaneli Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililer katıldı.

29.07.2024 15:16  Güncelleme: 15:18
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Bursa Orhaneli ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM) binasının açılışı yapıldı.

2010 yılında restorasyonu tamamlanan ve ardından Bursa Uludağ Ünüversitesine tahsisi yapılan tarihi mektep binası Orhaneli Kaymakamlığı'nın başlattığı proje ile her iki kurum arasında yapılan protokolle Aile Destek merkezi olarak hizmet verecek.

Açılış programına Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, Orhaneli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Ertuğrul Tunca, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tayır, kurum amirleri, ADEM öğretici hocaları ve eğitim gören kadınlar katıldı.

Açılış töreninde konuşan Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, "Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlatmış olduğu proje ile kadınlarımızın mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak, kadınlarımızla devlet-millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla ADEM projesi 2023 yılından itibaren ilçemizde uygulanmaya başlandı. İlk olarak 2011 yılında Güneydoğu Anadolu da faaliyete başlayan Aile Destek Merkezleri projesi yürüttüğü başarılı faaliyetler çerçevesinde ülkemizin diğer bölgelerinde de açılmış olup sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Kurslara katılan kadınlarımız ücretsiz malzeme desteğinden faydalanırken, koruyucu, önleyici eğitimlerin yanında birçok kurumla işbirliği içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri neticesinde sosyal hak ve ödevlerini öğrenerek bilinçli fertler olarak ülkemizin gelişmesine katma değer sunmaktadır" diye konuştu.

Vakıf Müdürü Ertuğrul Tunca, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın 2023 yılında düzenlemiş olduğu ve Orhaneli'mizde ilk faaliyete başlayan Aile Destek Merkezimizin bugün açılışını gerçekleştirdik. Kadınlarımızın el emeği ve göz nuru ürünlerini sergilemekteyiz. Özellikle bu konuda emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Taş Mektebin tarihi dokusu ve açık hava müzesini andıran yapısıyla üç aylık periyotlar halinde faaliyet gösteren unutulmaya yüz tutmuş filografinin yanı sıra rölyef, iğne oyası, el nakışları gibi kurslardan birçok kadın yararlandı.

Bir yıl boyunca eğitim gören kadınların el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Kadınların yapmış olduğu bir takım ürünler satışa sunulurken amigurumi bebekler Bursa çocuk esirgeme kurumundaki çocuklara hediye olarak gönderilecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Orhaneli'de Aile Destek Merkezi açıldı - Son Dakika

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