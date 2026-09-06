Bursa Orhaneli\'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 13.03 sıralarında Orhaneli ilçesi Yakuplar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 2 araç ve 1 drone aracı ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz ve 1 su ikmal aracı sevk edildi.

Yangına, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopteriyle de havadan müdahale etmesiyle, alevler kısa sürede söndürüldrü.

Soğutma çalışmaları devam ederken, bölgedeki gelişmeler Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından takip ediliyor.