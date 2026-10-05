Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı - Son Dakika
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Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

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Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Döktaş Dökümcülük fabrikasında çalışırken 12 metre yükseklikteki çatıdan düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Yıldıray Denizci, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç işçi, Yeniköy Mahallesi'nde ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

12 metreden düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Yıldıray Denizci'nin hayatını kaybetmesi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Denizci'nin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi.

ÇATIDA ÇALIŞIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın elektrik bakım atölyesinde çalışan Yıldıray Denizci, çatıdaki çalışma sırasında dengesini kaybetti. Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düşen 28 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Denizci için olayın ardından sağlık ekipleri harekete geçti.

Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

ÖNCE ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Yıldıray Denizci, ilk olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç işçi, tedavisinin devamı için Şehir Hastanesine sevk edildi. Doktorlar Denizci'yi kurtarabilmek için müdahalede bulundu ancak 28 yaşındaki genç işçi tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Denizci'nin genç yaşta gelen ölümü ailesi ve yakınlarına büyük acı yaşattı.

Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Yıldıray Denizci'nin cenazesi, ölümünün ardından gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edilerek Orhangazi'ye getirildi.

Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

SON YOLCULUĞUNA YENİKÖY'DEN UĞURLANDI

28 yaşındaki Yıldıray Denizci için Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından genç işçinin naaşı köy mezarlığına götürüldü. Denizci, burada toprağa verildi. Yıldıray Denizci'nin ailesi ve sevenleri cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Genç işçi, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı
Kaynak: İHA
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