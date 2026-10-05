Fabrikada korkunç olay! 12 metreden düşen genç işçi kurtarılamadı

12 metreden düşerek ağır yaralanan 28 yaşındaki Yıldıray Denizci'nin hayatını kaybetmesi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Denizci'nin cenazesi Orhangazi'de toprağa verildi.

ÇATIDA ÇALIŞIRKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Olay, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde faaliyet gösteren Döktaş Dökümcülük fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın elektrik bakım atölyesinde çalışan Yıldıray Denizci, çatıdaki çalışma sırasında dengesini kaybetti. Yaklaşık 12 metre yükseklikten yere düşen 28 yaşındaki işçi ağır yaralandı. Denizci için olayın ardından sağlık ekipleri harekete geçti.

ÖNCE ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Ağır yaralanan Yıldıray Denizci, ilk olarak Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından genç işçi, tedavisinin devamı için Şehir Hastanesine sevk edildi. Doktorlar Denizci'yi kurtarabilmek için müdahalede bulundu ancak 28 yaşındaki genç işçi tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Denizci'nin genç yaşta gelen ölümü ailesi ve yakınlarına büyük acı yaşattı.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDAN ALINDI

Yıldıray Denizci'nin cenazesi, ölümünün ardından gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından cenaze ailesine teslim edilerek Orhangazi'ye getirildi.

SON YOLCULUĞUNA YENİKÖY'DEN UĞURLANDI

28 yaşındaki Yıldıray Denizci için Orhangazi'ye bağlı Yeniköy Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından genç işçinin naaşı köy mezarlığına götürüldü. Denizci, burada toprağa verildi. Yıldıray Denizci'nin ailesi ve sevenleri cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Genç işçi, yakınlarının gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.