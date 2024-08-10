Bursa, ortak akılla gülümseyecek - Son Dakika
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Yerel

Bursa, ortak akılla gülümseyecek

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 belediye başkanıyla bir araya gelerek kenti bir bütün olarak ele aldıklarını ve ortak kararlar alarak adil hizmetler sunacaklarını belirtti. İstişare toplantısında gelecek projeler ve ilçelerin ihtiyaçları ele alındı.

10.08.2024 17:03  Güncelleme: 17:08
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Bursa, ortak akılla gülümseyecek

BURSA - Bursa'daki 17 belediye başkanıyla bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kenti bir bütün olarak ele aldıklarını belirterek, "Ortak kararlar aldığımız takdirde kentin tüm noktalarına eşit, adil ve güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Önümüzdeki süreçte Bursa'da güzel gelişmeler olacak" dedi.

Göreve geldiği günden itibaren kenti ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla yöneteceklerini dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 3 aylık istişare toplantıları kapsamında 17 ilçe belediye başkanıyla bir araya geldi. Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ev sahipliğinde yapılan toplantıda, geçtiğimiz 3 ayın değerlendirmesi yapıldı. Gelecek dönemde yapılacak projelerin ve ilçelerin ihtiyaçlarının da ele alındığı toplantıda, kentsel dönüşümden 1/100000'lik planlara kadar birçok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.

"Bursa'da güzel gelişmeler olacak"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçe belediye başkanının katılımıyla 3 ayda bir düzenledikleri istişare toplantısının ikincisini Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un ev sahipliğinde yaptıklarını söyledi. Hem geçmiş 3 ayı hem de önümüzdeki günlerde yapılacak projeleri değerlendirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, "Belediye başkanları olarak Bursa için bir sorumluluk üstlendik. Bu sorumluluğu hepimiz fazlasıyla hissediyoruz. Bursalılar bizden nitelikli hizmet bekliyor. Gülümsemek istiyorlar. Bizler de bir araya gelerek kenti bir bütün olarak ele alıyoruz. Nereye ne yapılacak, stratejik planlar, 1/100000'lik planlar, kentsel dönüşüm gibi konularda ortaklaşa kararlar alıyoruz. Bu toplantıları son derece önemsiyoruz. Kenti bir bütün olarak düşündüğümüz için 17 belediye başkanımızın da görüşlerini önemsiyoruz. Ortak kararlar aldığımız takdirde kentin tüm noktalarına eşit, adil ve güzel hizmetler sunacağımıza inanıyorum. Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Önümüzdeki süreçte Bursa'da güzel gelişmeler olacak. Buna herkes inansın. Bursa'daki değişimle birlikte bu toplantıların faydalı geri dönüşleri olacak. Bursa, katılımcı anlayış konusunda da Türkiye'ye örnek olacaktır. Önümüzdeki günlerde daha güzel şeyleri birlikte yaşayacağız" diye konuştu.

Toplantıya ev sahipliği yapan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise 3 ayda bir yapılan istişare toplantıları kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ve 17 ilçe belediye başkanını ilçe ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Verimli bir buluşma olduğunu dile getiren Erol, Bursa'nın geleceği için hep birlikte doğru kararlar alma noktasında bu tür toplantıların önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa, ortak akılla gülümseyecek - Son Dakika

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