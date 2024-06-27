Bursa Sakatlar Derneği Üyeleri ÖTV Düzenlemesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Bursa Sakatlar Derneği Üyeleri ÖTV Düzenlemesine Tepki Gösterdi

Bursa Sakatlar Derneği Üyeleri ÖTV Düzenlemesine Tepki Gösterdi

Bursa Sakatlar Derneği üyeleri, engellilere otomobil alımlarında ÖTV muafiyetine düzenleme yapılacağı haberlerine tepki gösterdi. Engelliler, düzenleme taslağına tepki göstermek için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi. Dernek üyeleri, meclise sunulacak yeni düzenlemeye karşı çıkarak 'ÖTV'mize dokunma' sloganı attı. Dernek Başkanı Müzeyyen Yıldırım, düzenlemenin kabul edilemez olduğunu belirterek, engellilere sağlanan ÖTV istisnasının devletin vergi adaletsizliği nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu bir yükümlülük olduğunu ifade etti. İddiaya göre, engellilere yönelik ÖTV muafiyetinin suistimal edildiği ve devlete büyük bir vergi kaybına yol açtığı belirtiliyor. Vergi paketindeki düzenlemede ise iki seçenekli plan üzerinde çalışıldığı kaydediliyor.

27.06.2024 16:02
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Bursa Sakatlar Derneği üyeleri, engellilere otomobil alımlarında ÖTV muafiyetine düzenleme yapılacağı haberlerine tepki gösterdi.

Bursa'daki engelliler 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek düzenleme taslağına tepki gösterdi.

Bursa Sakatlar Derneği üyeleri, "ÖTV'mize dokunma" sloganı atarken, meclise sunulacak yeni düzenlemeye tepki gösterdi. Dernek Başkanı Müzeyyen Yıldırım; "Engelliye getirilen yeni engel paketi kabul edilemez. Açıkça söylemeliyiz ki bu düzenleme vergi paketinden tümüyle çıkarılmalıdır. Engellilere sağlanan ÖTV istisnası; vergi kaybı değil; devletin vergi adaletsizliği nedeniyle üstlenmek zorunda olduğu yükümlülüktür. " dedi

İddiaya göre, engellilere yönelik ÖTV muafiyetinin bazı engelli yakınları tarafından suistimal edildiği ve devlete 48 milyar liralık vergi kaybına yol açtığı ifade ediliyor.

Vergi paketindeki düzenlemede iki seçenekli plan üzerinde çalışıldığı kaydediliyor.

İlk ihtimalde, istisnadan yararlanma süresinin beş yıldan 10 yıla çıkarılması, taşıtların veraset yoluyla devredilmesiyle ilgili vergilerin mirasçılar tarafından ödenmesi ve her yıl yeniden değerleme oranında yükselen tutarın, bu oranının yarısı kadar artırılması konuları tartışılıyor.

İkinci alternatif ise ÖTV Kanunu'ndaki istisnanın kaldırılması, teşvikin sosyal yardım şeklinde yapılması düşünülüyor.

Engellilere getirilecek gelir şartı sunma mecburiyeti ve satın alınacak taşıtların yerli olması gibi kriterler esas alınacak. Bu esaslara bağlı olarak ilgili bakanlık tarafından araç alımında nakit desteği verilmesi üzerinde de çalışılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Sakatlar Derneği Üyeleri ÖTV Düzenlemesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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