Bursa TB, faiz indirimini olumlu karşıladı, KOBİ yükünün hafifletilmesini istedi - Son Dakika
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Bursa TB, faiz indirimini olumlu karşıladı, KOBİ yükünün hafifletilmesini istedi

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Bursa TB, faiz indirimini olumlu karşıladı, KOBİ yükünün hafifletilmesini istedi
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Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini olumlu karşıladı. Özhan, indirimlerin istikrarlı biçimde sürmesi ve KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaşması gerektiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 36'ya indirmesini olumlu karşıladıklarını belirten Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, asıl belirleyici unsurun faiz indirimlerinin istikrarlı biçimde sürmesi, finansman maliyetlerinin düşmesi ve KOBİ'lerin krediye erişiminin kolaylaştırılması olduğunu söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, Türkiye Cumhuriyet Merkezi Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36 seviyesine çekmesini değerlendirdi.

Dokuz ay sonra gelen faiz indiriminin iş dünyası açısından olumlu bir gelişme olduğunu belirten Özhan, üretim, yatırım ve ticaretin sürdürülebilirliği için finansman maliyetlerinin düşmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. İş dünyasının uzun süredir yüksek finansman maliyetlerinin oluşturduğu baskıyla mücadele ettiğini ifade eden Özhan, "Özellikle üretim yapan, yatırım gerçekleştiren ve ihracat pazarlarında rekabet etmeye çalışan işletmelerimiz açısından finansmana erişim ve kredi maliyetleri kritik önemde. Yüksek faizler, firmalarımızın yatırım kararlarını ertelemesine, işletme sermayesi maliyetlerinin artmasına ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün zayıflamasına neden oluyor. Bu nedenle Merkez Bankası'nın dokuz ay aradan sonra attığı faiz indirimi adımını olumlu karşılıyoruz" dedi.

"Faiz indirimleri istikrarlı şekilde sürmeli"

Faiz indirimlerinin ekonomik faaliyetlere kalıcı katkı sağlayabilmesi için sürecin istikrarlı biçimde devam etmesi gerektiğini kaydeden Özhan, değerlendirmesini şöyle sürdürdü; "İş dünyamızın beklentisi, faiz indirimlerinin enflasyonla mücadele hedefiyle uyumlu şekilde istikrarlı olarak sürmesi ve bu sürecin reel sektörün finansman şartlarına yansımasıdır. Politika faizindeki düşüşün ticari kredi faizlerine yansıması ve işletmelerimizin finansmana daha uygun şartlarda erişebilmesi gerekiyor. Özellikle KOBİ'lerimizin finansman yükünün hafifletilmesi, firmalarımızın yatırım bütçelerini ve üretim planlamalarını güvenle yapabilmeleri, üretim kapasitesinin korunması ve rekabet güçlerinin artırılması açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: İHA
Merkez Bankasıİbrahim ÖzhanPolitikaEkonomiFinansBursaYerelSon Dakika

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