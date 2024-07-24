Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı

Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, Gazeteciler ve Basın Bayramı\'nı kutladı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Matlı, mesajında basının toplumdaki önemine vurgu yaparak, demokrasinin ve özgürlüğün vazgeçilmez unsuru olduğunu belirtti. Ayrıca, doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın haber alma özgürlüğüne büyük katkı sunan basının, şehir ve ülkenin gelişmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etti. Matlı, basın mensuplarının fedakarlıklarını ve zor şartlarda görev yapmalarını da vurgulayarak, basın çalışanlarının yaşam standartlarının yükseltilmesinin toplumun ve demokrasinin gelişimi için önemli olduğunu söyledi. Mesajında, tüm basın mensuplarının Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayarak, çalışmalarında başarılar diledi.

24.07.2024 10:19
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Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında basının toplumdaki önemine vurgu yapan Başkan Matlı, demokrasinin ve özgürlüğün vazgeçilmez unsuru olduğuna dikkat çekti.

Başkan Özer Matlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla halkın haber alma özgürlüğüne büyük katkı sunan basın, şehrimizin ve ülkemizin gelişmesinde, ileri demokrasi ve sosyoekonomik kalkınmasında önemli bir role sahiptir.

Türk basınının sansürden arındırıldığı bu anlamlı günde, halkımızın hızlı ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan basın mensuplarımızı tebrik ediyor, emekleri için teşekkürlerimi sunuyorum.

Basın mensuplarımız, kamuoyunu bilgilendirme misyonunu yerine getirirken büyük fedakarlıklar göstermekte ve zaman zaman zor şartlar altında görev yapmaktadırlar. Bu nedenle, basın çalışanlarının yaşam standartlarının uluslararası düzeye yükseltilmesi, toplumumuzun ve demokrasimizin gelişimi için büyük önem taşımaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden ülkemizin ve kentimizin gelişimine katkı sunan, objektif ve tarafsız habercilik anlayışıyla çalışan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim." - BURSA

Kaynak: İHA

Demokrasi, Bursa, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Ticaret Borsası Başkanı Matlı, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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