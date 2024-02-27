Bursa Ülkü Ocakları, milli muharip uçağımız Kaan'ın adıyla bilgi yarışması düzenledi - Son Dakika
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Bursa Ülkü Ocakları, milli muharip uçağımız Kaan'ın adıyla bilgi yarışması düzenledi

Bursa Ülkü Ocakları, milli muharip uçağımız Kaan\'ın adıyla bilgi yarışması düzenledi

Yenişehir ilçesinde düzenlenen bilgi yarışmasına 17 ilçedeki ocaklarda eğitim gören gençler katıldı. İsim babalığı MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan milli muharip uçağımız Kaan'ın adıyla süslenen yarışmaya binlerce kişi ilgi gösterdi.

27.02.2024 11:52
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Bursa Ülkü Ocakları, milli muharip uçağımız Kaan'ın adıyla bilgi yarışması düzenledi. Yarışmaya, 17 ilçeden binlerce kişi katıldı.

Yenişehir ilçesinde Şehit Ömer Halis Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen milli muharip uçağı Kaan için bilgi yarışmasına 17 ilçedeki ocaklarda eğitim gören gençler katıldı. Bilgi yarışması öncesinde konuşan Bursa Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Saltık, "İsim babalığı MHP Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından yapılan milli muharip uçağımız Kaan'ın adıyla süslediğimiz Kaan bilgi yarışmasına bu kadar ilgi gösterilmesi bizleri mutlu etti. Hareketimizin açısından gençlerimizin üniversite okuması bizler açısından çok önemlidir. Davamızı daha ileriye götürecek olan gençlerimizdir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Ülkü Ocakları, milli muharip uçağımız Kaan'ın adıyla bilgi yarışması düzenledi - Son Dakika

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