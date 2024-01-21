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Bursa Ulu Cami'de Kabe örtüsü püsküllerinin onarımı yapılacak - Son Dakika
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Bursa Ulu Cami'de Kabe örtüsü püsküllerinin onarımı yapılacak

Bursa Ulu Cami'de sergilenen Kabe örtüsünün kayıp püsküllerinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı ve kısa süre içinde onarılarak yerine asılacağı öğrenildi. Püsküllerin onarım masraflarını Ulu Cami Derneği karşılayacak.

Bursa Ulu Cami\'de Kabe örtüsü püsküllerinin onarımı yapılacak
21.01.2024 - 12:59,  Güncelleme: 13:02
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Bursa Ulu Cami'de sergilenen Kabe örtüsünün kayıp püsküllerinin Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından koruma altına alındığı, kısa süre içinde de onarılarak yerine asılacağı öğrenildi.

Yavuz Sultan Selim tarafından at sırtında Mısır'dan getirilen Kabe örtüsü, Bursa'daki tarihi Ulu Cami'ye hediye edildi. 2014'ten beri bugünkü yerinde cam fanus içinde sergilenen Kabe örtüsünün 2 püskülün yerinde olmadığı görülünce Türk - Diyanet Vakıf Sen Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Bursa Ulucami Onarım, Donatım ve Bakım Derneği Başkanı Hilmi Şanlı konuya açıklık getirdi. Püsküllerin zamanla eskidiğini ve yerinden düştüğünü belirten Şanlı, "Püsküller yıpranıyor ve düşüyor. Önce birisi sonra diğerleri düştü. Bizde durumu Vakıflar Bölge Müdürlüğü ilettik. Vakıflar Bölge Müdürlüğü püskülleri koruma altına aldı. Vakıflar Bölge Müdür ile görüştük ve tamir edilerek yerine asılması için İstanbul'dan bir usta bulduk. Bulduğumuz usta müsait zamanda haber verecek ve onarım gerçekleştirilecek" dedi.

Masrafları Ulu Cami Derneği karşılayacak

Püsküllerin onarım bedelinin de Ulu Cami Derneği tarafından karşılanacağının altını çizen Başkan Hilmi Şanlı, Kabe örtüsünün püsküllerinin en kısa zamanda yerine asılacağını ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Bursa Ulu Cami'de Kabe örtüsü püsküllerinin onarımı yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Ulu Cami'de Kabe örtüsü püsküllerinin onarımı yapılacak - Son Dakika
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