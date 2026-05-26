Bursa Valisi Ayyıldız\'dan bayram mesajı

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı. Vali Ayyıldız, "Millet olarak bizi güçlü kılan; tarihimizden, kültürümüzden ve manevi değerlerimizden aldığımız birlik ruhudur" dedi.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız Kurban Bayramı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Vali Ayyıldız, kutlama mesajının yanı sıra vatandaşların trafikte daha dikkatli olmalarını tembihleyerek "Vatandaşlarımızın bayramı huzur, güven ve sağlık içerisinde geçirebilmeleri amacıyla ilgili tüm kurumlarımız gerekli tedbirleri almış olup, görevli personelimiz bayram süresince titizlikle çalışmalarını sürdürecektir. Bu vesileyle, özellikle seyahate çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına hassasiyetle uymalarını, aşırı hızdan kaçınmalarını ve emniyet kemeri kullanımına özen göstermelerini önemle rica ediyorum. Unutmayalım ki trafik kuralları, hayatımızı korumak içindir" ifadelerini kullandı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız Kurban Bayramını kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi: "Paylaşmanın, yardımlaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; sevgi, saygı, hoşgörü ve birlik duygularının güç kazandığı, gönüllerin buluştuğu, kırgınlıkların unutulduğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı ise yalnızca bir ibadet değil; aynı zamanda teslimiyetin, fedakarlığın, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güçlü sembollerinden biridir. Millet olarak bizi güçlü kılan; tarihimizden, kültürümüzden ve manevi değerlerimizden aldığımız birlik ruhudur. Bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmek, büyüklerimizi ziyaret etmek, yetimlerin ve kimsesizlerin gönüllerine dokunmak, bayram sevincini hep birlikte yaşamak en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu anlamlı günlerde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kurban Bayramı'nın şehrimize, ülkemize, milletimize, İslam alemine, başta Gazze ve Filistin olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara ve insanlığa sağlık, huzur, bereket ve barış getirmesini temenni ediyor; Bursalı hemşehrilerimin ve aziz milletimizin mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum." - ÇANAKKALE