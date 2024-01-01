 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İstanbul Yolu kontrol noktasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İstanbul Yolu kontrol noktasını ziyaret etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yıla İstanbul Yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek girdi. Ayrıca, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı da ziyaret etti.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İstanbul Yolu kontrol noktasını ziyaret etti
01.01.2024 - 00:30,
Abone Ol

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yeni yıla İstanbul Yolu kontrol noktasındaki jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek girdi. Demirtaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nı da ziyaret etti

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş yeni yıla saatler kala Gemlik'e gelerek incelemelerde bulundu.

Bursa İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kırkeker ile birlikte Gemlik'e gelen Vali Demirtaş'ı Gemlik Kaymakamı Hasan Göç ve ilçe Emniyet Müdürü Ufuk Akan karşıladı.

İstanbul Bursa karayolu Kurtul Mevkisi'nde bulunan Polis ve Jandarma ortak kontrol noktasındaki görevlilerin yeni yılını kutlayan Vali Demirtaş ve beraberindeki heyet, ilçe girişinde bulunan Sahil Güvenlik Bot komutanlığında görevi başında olan personel ile de görüşerek yeni yıllarını kutladı. Vali Demirtaş, bir süre önce göreve başlayan Sahil Güvenlik botunda incelemelerde bulundu.

Vali Demirtaş, bir süre beraberindeki heyet ile görüştükten sonra Bursa'ya hareket etti. - BURSA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği, İstanbul, Güvenlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İstanbul Yolu kontrol noktasını ziyaret etti - Son Dakika


00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53
Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi

Son Dakika
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
18:59 İşte 2024'e adım atan ülkelerin yeni yıl kutlamaları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 01:22:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, İstanbul Yolu kontrol noktasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement