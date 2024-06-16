Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Ulu Cami'de bayram namazı kıldı

Yerel

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, bayramı namazını Ulu Cami'de kılarak vatandaşlarla bayramlaştı.

Bursa'da bayram namazı için tarihi camilere akın eden vatandaşlar, yer bulamayan avlularda namaz kıldı. Yoğunluk yaşanan Ulu Cami'de namazını kılmaya gelen Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, namaz sonrası cemaat bayramlaştı. Vali Demirtaş, "Sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin hakim olduğu, dostluk ve kardeşliklerin tazelendiği Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Herkesin bayramı mübarek olsun" dedi.

Vali Demirtaş'a İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tekin Aktemur, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanı Binbaşı Erdal Kıreker, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve Osman Mestan ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti. - BURSA