Bursa Valisi, Tarım Kredi Kooperatifi ile salçalık domates alımı yapacak - Son Dakika
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Bursa Valisi, Tarım Kredi Kooperatifi ile salçalık domates alımı yapacak

Bursa Valisi, Tarım Kredi Kooperatifi ile salçalık domates alımı yapacak

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçilerin sorunlarını çözmek için Tarım Kredi Kooperatifi ile 30 bin ton salçalık domates alımı yapacaklarını açıkladı.

08.08.2024 22:15
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçilerin problemlerini çözmek için oda başkanları ve iş adamlarıyla bir araya geldiklerini belirterek, "Tarım Kredi Kooperatifi, ilk etapta 30 bin ton salçalık domates alımı yapacak" dedi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çiftçilerin otoyolu kapatarak eylem yapmasının ardından yaptığı açıklamada salçalık domates üreticilerinin sorunlarını bildiklerini ve ilk etapta Tarım Kredi Kooperatifi aracılığı ile 30 bin ton salçalık domates alımı gerçekleştireceğini söyledi. Vali Demirtaş, "10 günden beri çiftçilerimizin problemlerini çözmek için oda başkanlarımızla bir araya geldik. Oda başkanlarımızı dinledikten sonra salça fabrikalarımızla ve iş adamlarıyla görüştük. Bir kısmı alıma başladı. Tarım Kredi Kooperatifi ile yapmış olduğumuz görüşmede ilk etapta 30 bin ton salçalık domates alımı ile başlayacak. Şu anda Tarım Kredi Kooperatifi alıma başladı. Bunu hepinizin bilmesini istiyorum. Biz samimi bir şekilde sizin için uğraşıyoruz. Sebze ve meyve üreticilerinin sıkıntılarını nasıl çözebiliriz diye uğraşıyoruz. Bu konuda herkes bize güvensin. Ticaret Bakanı ve Tarım Bakanı ile görüştük. Bugün 20'nin üzerinde zincir marketle görüştük. Onlar bugünden sonra Karacabey ve Mustafakemalpaşa'nın ürünlerini satacaklar. Siz bize güvenin. Sizin sorunlarınızı çözmek için buraya geldik ama artık bu yolu açın. Biz sizleri seviyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bursa Valisi, Tarım Kredi Kooperatifi ile salçalık domates alımı yapacak - Son Dakika

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