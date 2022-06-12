Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi - Son Dakika
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Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi

12.06.2022 12:01
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi

"Şehirden Şehire Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Bursa ve Antalya'dan 40 öğrenci ile Vezirköprü ilçesinden gelen 150 öğrenci Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

"Şehirden Şehire Gönül Köprüsü Projesi" kapsamında Bursa ve Antalya'dan 40 öğrenci ile Vezirköprü ilçesinden gelen 150 öğrenci Samsun'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

"Şehirden Şehire Gönül Köprüsü Projesi" çerçevesinde Samsun'a gelen 190 öğrenciyi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ağırladı. Öğrenciler ile Samsunum1 Gemisi'nde bir araya gelen Başkan Demir onlara hitaben yaptığı konuşmada, "Samsun Türkiye'de her bir vatandaşımızın şehri. Hepiniz Samsunlusunuz. Niye? Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşlarıyla beraber, Tütün İskelesi'nden Samsun'a çıktı ve bugün hür bir şekilde yaşadığımız onurlu, gururlu bir şekilde yaşadığımız ve bayrağımızın dalgalandığı bu güzel ülkemizin ilanına giden yolun ilk adımı burada atıldı.Onun için Samsun her birinizin memleketi. Samsun bölgenin merkezi. Çok dinamik bir şehir. Doğası harika. Tarım, turizm, sanayi ticaret spor şehri. Sizi burada ağırlamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum" dedi.

Samsun'a yapılan yatırımlara da değinen Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak akıllı şehir uygulamaları, bilgi teknolojileri, çevre, yenilenebilir enerji, bu konularda çok iyiyiz. Yeni yeni projeleri devreye alıyoruz. Samsun'dan Türkiye' nin istikbalinde ciddi rol oynama noktasında bir gayretimiz var. Böyle bir kalkınma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çocuk Şenliği

Öte yandan, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Millet Bahçesi'nde düzenlenen Çocuk Şenliği'ne 17 ilçeden yaklaşık 1000 çocuk katıldı. Şenlikte, animatörler eşliğinde gönüllerince zaman geçiren çocuklar, geleneksel oyunlar oynadı.

Çocuklara yıl sonu ve karne hediyesi olarak şenlik düzenlediklerini söyleyen Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, "Yaklaşık 1000 çocuğumuza şarkılar, oyun parkları, palyaço gösterileri, animasyonlar ve mini konserlerle onların hatıralarında kalacak bir gün yaşatmak istedik. Artık çocuklarımıza bu tür etkinlikleri daha sık düzenleyeceğiz" diye konuştu.

"Onlar bizim geleceğimiz"

"Çocuklar en değerli varlıklarımız, onlar bizim geleceğimiz" diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise "Çocuklarımızı çok seviyoruz. Onların geleceği için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Eğitim, spor ve birçok alanda katkılar yapıyoruz. Eğlenmeleri ve arkadaşlarıyla birlikte güzel vakit geçirmeleri için de çocuk şenliğimizi düzenledik. Burada birçok oyun grubu var. Belki çocuklarımız ilk defa böyle bir gün yaşıyor. Onların doyasıya eğlenmeleri bizim en büyük mutluluğumuz oluyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi
Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Antalya, Samsun, Çocuk, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa ve Antalya'dan gelen öğrenciler Samsun'u gezdi - Son Dakika

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