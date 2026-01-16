Bursa ile Sırbistan arasında dostluk köprüsü - Son Dakika
Bursa ile Sırbistan arasında dostluk köprüsü

16.01.2026 13:09  Güncelleme: 13:11
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sırbistan Sancak Milletvekili Muammer Baçevac ile yapılan görüşmede, yerel yönetimler düzeyindeki iş birliği ve gençler odaklı tanıtım imkanları üzerinde duruldu. İki şehir arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Sırbistan Sancak Milletvekili Muammer Baçevac ve beraberindeki heyeti Tarihi Belediye Binası'nda ağırladı. Görüşmede yerel yönetimler düzeyindeki iş birliği süreçleri ve gençler odaklı tanıtım imkanları hakkında fikir alışverişlerinde bulunuldu.

Sırbistan Sancak Milletvekili, Sırbistan Millet Meclisi ve TBMM Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Muammer Baçevac, SDA Partisi Sırbistan Milletvekili Minela Kalender, Novi Pazar Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanı ve SDP Genel Başkanı Samir Lekiç, Boşnak Ulusal Meclis Başkanı Fuad Bacıcanın, Tutin Belediye Başkanı Selma Kuçevic ve beraberindeki heyeti Heykel'deki Tarihi Belediye Binası'nda ağırlayan Başkan Mustafa Bozbey, kardeş şehir ilişkilerine ve iki ülke gençlerinin karşılıklı olarak birbirlerinin kentlerini tanımalarının önemine dikkat çekti.

İki kent arasındaki dostluk ilişkilerinin daha da güçlenerek sürmesini temenni eden ve Sırbistan'ın Sancak Bölgesi'nin en büyük kenti olan Novi Pazar'da yaşayan halkın Bursa'yı tanımasını arzu ettiğini belirten Başkan Bozbey, "Özellikle bölgedeki gençlerin Bursa'yla olan ilişkilerini güçlendirmek ve kentimiz gençlerine de Sancak Bölgesi'ni tanıma fırsatı sunmak istiyoruz. İlişkilerimizin her geçen gün ülke çapında ve şehirler bazında geliştiğini görmek bizi son derece mutlu ediyor. Yerel yönetimler olarak da dostluk ilişkilerinin öncülüğünü yapmak bizlerin görevi. Ayrıca Novi Pazar, kültürel zenginlikleri açısından da çok kıymetli. Oradaki tarihi yapılarımızı korumak ve halkımıza yardımcı olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.

Kendilerine gösterilen ilgi ve misafirperverlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür eden Sırbistan Sancak Milletvekili Muammer Baçevac da "Sancak bölgesinin birçok temsilcisiyle Bursa'ya geldik. Bu ziyaret, Bursa'ya verdiğimiz önemi açıkça göstermektedir. Türkiye ile Sırbistan arasındaki dostluk ve stratejik ilişkiler, tarihinin en güçlü dönemini yaşıyor. Bu güçlü ilişkilerin yerel düzeyde de karşılık bulması gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle gençlerimizin eğitimi ve ortak projeler üzerinden iş birliğinin artırılmasını çok önemsiyoruz. Sizleri de bölgemizde ağırlamaktan ve aynı misafirperverliği göstermekten memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda heyet üyeleri, Başkan Mustafa Bozbey ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gösterilen ev sahipliği için teşekkür etti. Program, karşılıklı hediyeleşme ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafa Bozbey, Milletvekili, Sırbistan, Kültür, Bursa, Yerel

