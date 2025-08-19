Bursa ve Yenişehir'den Ortak Proje Hamlesi - Son Dakika
Bursa ve Yenişehir'den Ortak Proje Hamlesi

Bursa ve Yenişehir\'den Ortak Proje Hamlesi
19.08.2025 18:07
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile bir araya gelerek, ortak projeler ve Yenişehir'in geleceği üzerine görüş alışverişinde bulundu. İki belediye arasında yapılacak yatırımlarla ilgili detaylar paylaşıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'i, Tarihi Yenişehir Belediye Binası'nda ziyaret etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı iştiraklerin yönetim kurulu başkanları ve Yenişehir Belediyesi bürokratlarının katıldığı ziyarette Yenişehir'de yapılması planlanan projeler ve ilçenin geleceğine yönelik atılacak adımlar konuşuldu.

"Birlik içinde çalışmalıyız"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Her şehirde vatandaşlarımıza hizmetin 3 ayağı vardır. Biz ilçe belediyesi olarak birinci ayağını oluşturuyor ve üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyemiz de ilçemize yapılacak yatırımlarda hassas davranıyor ve gerçekten Yenişehir halkı için taleplerimizi değerlendiriyor. ve hizmetin son ayağı da merkezi hükümetimizin ilçemize yaptığı yatırımlar. Yenişehir halkı için her zaman olduğu gibi, birlik içinde ortaklaşa çalışmalıyız. Bu anlamda Sayın Bozbey'e teşekkür ediyorum" dedi.

"Yenişehir'in geleceği için ortak projeler"

Bursa Büyükşehir Belediyesi'yle Yenişehir Belediyesi'nin ortaklaşa yaptığı projelere değinen Başkan Ercan Özel, "Heykel Kavşağı Projenin Etüd Projeleri gerçekleştiriliyor. Yenişehir Yaş Sebze Meyve Hali için protokol imzalama aşamasındayız. İlçemize kazandıracağımız B-KAFE'nin ihale sürecinde olduğunu biliyoruz. En önemli ihtiyaçlarımızdan biri olan gasilhanenin kısa sürede tamamlanmasını bekliyoruz. Sanırım kısa sürede tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Geleceğe yönelik projeler

Yenişehir'in geleceğine yönelik projelerden de bahseden Başkan Ercan Özel, "Turşu ve Sıvı Gübre fabrikaları için de görüşmelerimiz devam edecek. Ayrıca ilçemize kazandırmayı planladığımız Müstecip Onbaşı Parkı için de gerekli çalışmaları yapıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yenişehir'le aynı hedef için

Yenişehir'in ve Yenişehir tarımının öneminden bahseden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yenişehir ilçemiz hem tarih ve turizm açısından hem de tarım açısından önemli bir yere sahip. İlçemizin ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyoruz. Özellikle Yenişehir'in tarım kenti anlamında marka kenti olmasını istiyoruz. Bu kapsamda da tarıma yönelik yatırımlara ağırlık vermeliyiz. Güçlü bir tarım kentini oluşturmak ancak yerel yönetimlerin el ele vermesiyle mümkün. Büyükşehir Belediyesi olarak Yenişehir Belediye'mizle aynı hedef için çalışmaya, ortak akıl ve bilimin ışığında adımlar atmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Yerel Bursa ve Yenişehir'den Ortak Proje Hamlesi

16:20
Bursa ve Yenişehir'den Ortak Proje Hamlesi
