Bursa Yenişehir\'de özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı

Bursa Yenişehir'de özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri esnafa bayrak dağıttı. Esnafın özel gereksinimli bireylere sürpriz yaptığı pasta kesimi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde özel gereksinimli bireyler esnafa bayrak dağıttı.
Yenişehir ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği üyeleri esnafa bayrak dağıttı. Esnaflar tarafından özel gereksinimli bireylere sürpriz pasta kesilince ortaya duygu dolu anlar çıktı.
Yenişehir'de özel insanlar tarafından esnafa bayrak dağıtılması renkli ve duygusal görüntülere ev sahipliği yaptı.
Kaynak: İHA
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