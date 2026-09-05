Bursa Yenişehir\'deki Altın Biber Festivali bisiklet yarışını Gökhan Ulutaş kazandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali kapsamında gerçekleştirilen bisiklet yarışı, heyecan dolu anlara sahne oldu. 10,5 kilometrelik parkuru 15 dakika 44 saniyede tamamlayan Gökhan Ulutaş, yarışın birincisi oldu.

Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Altın Biber Festivali, çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında düzenlenen bisiklet yarışında sporcular, 10,5 kilometrelik parkurda dereceye girebilmek için pedal çevirdi. Yarışı takip eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, sporcuların heyecanına ortak oldu. Yarışın ardından sporcularla bir araya gelen Özel, organizasyona katılan tüm yarışmacıları tebrik etti.

Yenişehir'de spor kültürünü güçlendirecek organizasyonlara önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ercan Özel, "Festivalimizi hazırlarken kültürümüzü, tarımımızı, sanatımızı ve sporu aynı çatı altında buluşturmayı hedefledik. Bugün de 10,5 kilometrelik parkurda büyük bir mücadele ortaya koyan bisikletçilerimizin heyecanını paylaştık. Yenişehir'imizde bisiklet sporunun gelişmesini, çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla daha fazla buluşmasını önemsiyoruz. Sporun farklı branşlarına alan açacak etkinliklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Yarışa katılan tüm sporculara teşekkür eden Özel, "Burada önemli olan centilmence mücadele, sporun birleştirici gücü ve Yenişehir'de oluşan bu güzel atmosfer. Pedal çeviren tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum. Dereceye giren sporcularımızı da ayrıca tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceler belli oldu

Çekişmeli geçen yarışta Gökhan Ulutaş 15 dakika 44 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Timur Nizan ikinci, Muhammet Tayyip Yıldırım ise üçüncü oldu. Kadın yarışmacı Reyhan Yakışır ise yarışı dördüncü sırada tamamladı.

Yarışın ardından dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Başkan Ercan Özel, sporcuları tek tek tebrik ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.