Bursalı Dağcı, Uludağ\'ın Buz Tutmuş Göllerinde Yüzme Geleneğini Sürdürdü

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Bursalı dağcı, Uludağ'ın buz tutan göllerinde yüzme geleneğini sürdürdü. Uludağ'ın eteklerinde kamp yapan ailelerle bir araya gelen dağcı İsmet Şentürk'ü buz tutan gölette 12 ve 14 yaşlarındaki gençler de yalnız bırakmadı.

Bursalı ünlü dağcı İsmet Şentürk, Uludağ'ın buz tutan göletlerinde yüzerek yeni bir akıma öncülük etmek istiyor. 4 yıldır Uludağ'ın zirvesinde ve eteklerinde buz tutan göletlere giren Şentürk, bu akımın Bursa'nın tanıtımına katkı sağlayabileceğini söyledi.

Hafta sonunu muhteşem doğa ve temiz hava eşliğinde kar üzerinde geçirmek isteyen kampçılar, Uludağ'ın eteklerinde bulunan gölet çevresine akın etti. Gönüllerince eğlenen kampçılardan 14 yaşındaki Utku Korkmaz ve 12 yaşındaki Egemen Yoldaş, İsmet Şentürk ile birlikte donan göle girmek istedi. Gerekli önlemler aldıktan sonra göletin belli bir kısmındaki buzları kıran Şentürk, kısa süre de olsa çocuklarla birlikte buz tutan gölete girdi.

Göletten çıkan gençlerden Utku Korkmaz, "Çok nefes kesiciydi. İlk başta her yanın uyuşmaya başlıyor. Kendim istedim ve yaptım. Çok güzel bir deneyimdi" diye konuştu.

Vücudunun ısırılıyormuş gibi hisse kapıldığını belirten Egemen Yoldaş, "Çok güzeldi. Her yerim ısırılıyormuş gibi hissettim. Çok değişik bir şeydi. Çok mutlu oldum. Herkesin hayatında bir kez bunu deneyimlemesi gerekiyor" dedi.

İsmet Şentürk ise, "Uludağ, Batı Anadolu'nun uzun yıllardır önemli bir kayak ve turizm merkezimizdir. Fakat biz Uludağ'ın oteller yerleşiminin dışında var olan doğal güzelliklerine de dikkat çekmek istiyoruz. Bu eşsiz doğanın çevre bilinci ile kullanılarak değerlendirilebileceğine inanıyoruz. Her mevsim görülmeye değer doğası alternatif turizm için önemli bir potansiyel barındırıyor. Uludağ'ın eteklerinde bu mevsimlerde buz tutan gölleri var. Bende bir doğa sporcusu olarak bu göllerde yüzmeyi çok seviyorum. Farklı bir deneyim oluyor. 4 yıldır bunu yapıyorum. Çok sağlıklı bir eylem olduğunu düşünüyorum. 12 ve 14 yaşındaki çocuklar babalarının arkasından suya girdi. Çocuklarımıza da bu deneyimi yaşattık. Buz tutma olayı, ancak bizim Doğu Anadolu'da şahit olduğumuz bir mevsimsel olaydır. Bunu Batı Anadolu'da yaşamak Bursa gibi bir yerde böyle bir ortamın olması, halkımız için büyük bir kazançtır. Sadece buz tutan gölü görmek için gelip, Ardahan'daki Çıldır Gölü'ne gitmiş gibi hissedenler oluyor" diye konuştu. - BURSA