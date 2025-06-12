Bursalı Gençler, Nazım Hikmet'i Tiyatroda Anlattı

Bursalı gençler, Nazım Hikmet'i sahneye taşıdı

BURSA - Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa Nazım Hikmet Yılı' etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen 'Memleketindeki Gençlerin Gözünden Nazım Hikmet Yansımaları' tiyatro oyunuyla, büyük usta kendi sözleriyle sahneye taşındı.

Eserleriyle Türkiye'de ve dünyada kalıcı izler bırakan Nazım Hikmet, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa Nazım Hikmet Yılı' etkinlikleri kapsamında yeni bir projeyle daha anıldı. Lise öğrencilerinin, usta şairin hayatını ve eserlerini konu alarak hazırladığı 'Memleketindeki Gençlerin Gözünden Nazım Hikmet Yansımaları' isimli tiyatro oyunu, Şehir Kütüphanesi'nde ilk kez seyircisiyle buluştu. Nedim Buğral'ın kolaylaştırıcılığı ile üç ay süren çalışmanın ardından sahnelenen oyunun prömiyerine, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Oyunda, Filiz Akın, Mahir Baran Bilgin, Tuana Çetinkol, Can Dinç, Elif Güngör, Bora Gürlük, Embiya Nur Güven, Işık Kaplan, Melisa Şen, Eylül Naz Takımcı, Berrak Evin Yeni, Cansu Yeşildere ve Arda Yurtsever sahne aldı.

Sahneye büyük bir heyecanla çıkan genç oyuncular, Nazım'ın yaşamından ve şiirlerinden ilham alarak hazırladıkları oyunu başarıyla sergiledi. Performansları ile izleyicilerden tam not alan öğrenciler, usta şairin dizeleriyle örülü oyunun sonunda uzun süre alkışlandı. Programın sonunda Kütüphaneler Şube Müdürü Özge Sivrioğlu tarafından gençlere teşekkür belgesi verildi. Oyunda emeği geçenlere teşekkür eden Sivrioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in önderliğinde 'Bursa Nazım Hikmet Yılı' etkinliklerinin tüm hızıyla süreceğini söyledi. Oyunun ikinci gösterimi ise 18 Haziran tarihinde Zindankapı'da gerçekleştirilecek.