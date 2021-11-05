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Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı - Son Dakika

Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı

05.11.2021 00:57
Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray'ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 2300 metre ile iki istasyon arasındaki mesafenin en uzun olduğu Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına yaptırdığı Bursaray'ın Odunluk İstasyonu hizmete açıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bir haftalık deneme süresinde Odunluk İstasyonu'nu 35 bin kişinin kullandığını söyledi.

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, mevcut raylı sistem hattına yeni bir istasyon daha ilave etti. Özellikle yeni stadyum, oteller, hastane, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ile yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgedeki ihtiyacı karşılamak amacıyla Acemler Bursaspor ve Nilüfer istasyonları arasına Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yeni bir istasyon yapıldı. İstasyon binaları modern dış görüntüsüyle bölgeye ayrı bir değer katarken, Odunluk İstasyonu'nun açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ufuk Ay ile çok sayıda davetli katıldı.

1 haftada 35 bin yolcu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni stadyum, oteller, hastane, alışveriş merkezleri, kafeteryalar ile bölgedeki yaya hareketliliğinin yoğun olduğuna dikkat çekerek, bölgeye kolay ulaşım için yeni istasyonun önemli bir ihtiyaç olduğunu hatırlattı. İstasyon binalarının sponsor desteğiyle yapılacağını ancak sponsor olacak firmanın işlerini bahane ederek sponsorluktan çekildiğini dile getiren Başkan Aktaş, yaklaşık 30 milyona mal olan tesisin Büyükşehir kaynaklarıyla yapıldığını açıkladı. Yeni istasyonun 1 haftadır kullanımda olduğunu ve bu süre içinde 35 bin kişinin Odunluk İstasyonunu kullandığını dile getiren Başkan Aktaş, mimari anlamda Bursaray'ın en estetik istasyonunun bölgeye kazandırıldığını da sözlerine ekledi.

2022 ihale ve yatırım yılı

Özellikle toplu taşımanın yaygınlaştırılması amacıyla göreve geldikleri ilk günden beri önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Merkez ve ilçelerde 773 yeni aracı filomuza dahil ettik. Yani 4 araçtan üçünü yeniledik. Şuan da 5,4 yaş ortalaması ile Avrupa'nın en genç ulaşım filolarından birine sahibiz. Bunun yanında yaklaşık 140 milyonluk yatırımla hayata geçirdiğimiz sinyalizasyon optimizasyonunu tamamlayıp devreye aldık. Böylelikle 280 bin olan taşıma kapasitemizi 460 bine çıkardık. Artık öyle istasyona göre 6 dakika, 4 dakika beklemek yok. 2 dakikada bir yeni vagon dizisi geliyor. T2 hattında çalışmalar hızla devam ediyor. İmalatlar yurtdışında devam ettiği için görülmüyor ancak onu da önümüzdeki yılın ilk 6 aylık döneminde bitinmiş olacağız. Bakanlık tarafından yapılacak Emek Şehir Hastanesi ihalesi iptal oldu. İkinci kez Danıştay'da ancak onu da en geç 2023'ün ikinci yarısında bitirmeyi hedefliyoruz. Acemler bölgesiyle ilgili yaptıklarımız var, devam eden çalışmalarımız var. Finansmanımız hazır, ekiplerimiz hazır ve 2022 çok daha yoğun ihalelerle ve yapım işleriyle geçecek" diye konuştu.

Başkan Aktaş, toplu ulaşımda pandemi öncesi rakamlara hala ulaşılamadığını hatırlatarak, pandemi öncesi 950 binlerde olan taşıma kapasitesinin yeni yeni 750 binleri görmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra açılış kurdelesini kesen Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, istasyon binalarını gezerek, Bursarayla yolculuk yaptı. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Bursaspor, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bursaray Odunluk İstasyonu hizmete açıldı - Son Dakika


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