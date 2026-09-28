Bursaspor Başkanı Çelik, fethin 700. yılı formasını Bilal Erdoğan\'a takdim etti

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret ederek, Bursa'nın fethinin 700. yılına özel hazırlanan formayı takdim etti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette Çelik, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla özel olarak hazırlanan formayı Erdoğan'a hediye etti. Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çelik, Bilal Erdoğan'a nazik kabulü ve samimi sohbeti için teşekkür etti. Görüşmede Çelik ve Erdoğan, "16 Necmeddin Bilal Erdoğan" yazılı forma ile birlikte fotoğraf çektirdi.