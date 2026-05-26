Bursaspor Taraftarı Ertuğ Toker Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursaspor Taraftarı Ertuğ Toker Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bursaspor Taraftarı Ertuğ Toker Son Yolculuğuna Uğurlandı
26.05.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Teksas'ın eski başkanı Ertuğ Toker, cenazeye yoğun katılım oldu.

Bursa'da geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Bursaspor taraftar grubu Teksas'ın eski dernek başkanlarından Ertuğ Toker (39), son yolculuğuna uğurlandı. Bursaspor taraftarlarının akın ettiği cenazede Toker'in tabutu yeşil beyaz Bursaspor bayraklarıyla sarıldı.

Dün gece merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken kontrolü kaybedip refüje çarpan Ertuğ Toker olay yerinde hayatını kaybetti. Acı haberin ardından bugün Altıparmak Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Teksas tribün liderinden Enes Aydın, Bursaspor camiası, Teksas tribün grubu üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenazede zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

Toker'in tabutu üzerine Bursaspor bayrakları ve atkıları serildi. Yeşil beyaz renklere gönül veren yüzlerce taraftar cami avlusunu doldururken, Toker'in cenazesi Hamitler Mezarlığına defnedildi.

Öte yandan Ertuğ Toker'in kardeşi Ertan Toker'in de yaklaşık 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği öğrenilmişti. Aynı acıyı ikinci kez yaşayan Toker ailesi cenazede ayakta durmakta güçlük çekti. - BURSA

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Motosiklet, Bursaspor, 3. Sayfa, Olaylar, Teksas, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursaspor Taraftarı Ertuğ Toker Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor İran'da 87 gündür süren internet yasakları kalkıyor
Bahçelievler’de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada Bahçelievler'de camiyi temizleyen görevliye yumruklu saldırı kamerada
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4 Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Maldini ve Hakan Safi buluştu Leao’dan sürpriz bir yorum geldi Maldini ve Hakan Safi buluştu! Leao'dan sürpriz bir yorum geldi
AK Parti, bayramda CHP’yi ziyareti edecek AK Parti, bayramda CHP'yi ziyareti edecek
Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı Otomobil park halindeki araca çarptı: 4 yaralı

18:28
Yıllarca Fenerbahçe’de oynamıştı: Galatasaray’la anlaşmaya vardı
Yıllarca Fenerbahçe'de oynamıştı: Galatasaray'la anlaşmaya vardı
18:16
Portekiz’e uçtular Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
Portekiz'e uçtular! Beşiktaş yeni hocasına kavuşmaya hazırlanıyor
17:57
bulunacak
bulunacak
16:53
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
Şırnak’ta iki aile arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 8 yaralı, 17 gözaltı
16:43
Özel’in “seçim“ teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
Özel'in "seçim" teklifine Kılıçdaroğlu cephesinden yanıt: Siyasi polemiktir
15:45
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Terminalde unutulan altın dolu çanta sahiplerine ulaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 19:15:34. #7.13#
SON DAKİKA: Bursaspor Taraftarı Ertuğ Toker Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.