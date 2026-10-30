Bursaspor ve Bursa Fan Clup, Ankara-Bursa Derneği\'ne destek ziyaretinde bulundu

Bursaspor ve Bursa Fan Clup, Ankara-Bursa Derneği'ne destek ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör, Ankara'da oynanacak maç öncesi destek amacıyla Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı'yı ziyaret etti. Görüşmede Bursaspor bağının güçlenmesi ve Ankara'da Bursa lobisinin etkinliği ele alındı.
Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.
Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi Ankara'da Bursaspor'un oynayacağı maç öncesi destek için Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı'yı ziyaret ettiler.
Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.
İsmet Kazancı dernek ile uzun yıllardır, Ankara'daki Bursalıları bir araya getirip Bursa için lobi oluşturmaya çalışıyor. Derneğin Ankara Kalesi'ndeki merkezinde; Bursaspor bağının güçlenmesini ve Ankara'da Bursa için daha etkili olunabilmesini konuları görüşüldü.
Kaynak: İHA
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