Bursaspor ve Bursa Fan Clup, Ankara-Bursa Derneği\'ne destek ziyaretinde bulundu

Bursa'nın Ankara'daki lobisi güçleniyor.

Bursaspor ve Bursa Fan Clup yönetimi Ankara'da Bursaspor'un oynayacağı maç öncesi destek için Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı'yı ziyaret ettiler.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Bursa Fan Clup Başkanı Murat Hoşgör Ankara-Bursa Derneği Başkanı İsmet Kazancı ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

İsmet Kazancı dernek ile uzun yıllardır, Ankara'daki Bursalıları bir araya getirip Bursa için lobi oluşturmaya çalışıyor. Derneğin Ankara Kalesi'ndeki merkezinde; Bursaspor bağının güçlenmesini ve Ankara'da Bursa için daha etkili olunabilmesini konuları görüşüldü.