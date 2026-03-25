Üye Girişi
Son Dakika Logo

Buşehr Nükleer Santrali'nden Tahliye

25.03.2026 18:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 163 Rus çalışan tahliye edildi, güvenlik önceliklendirilmiş.

Rus devlet nükleer şirketi Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rus teknisyenlerin işletilmesine destek verdiği İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'nden 163 çalışanın tahliye edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Rus devlet nükleer şirketi Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, İran'daki Buşehr Nükleer Santrali çevresinde artan riskler nedeniyle bazı çalışanların tesisten tahliye edildiğini açıkladı. Likhachev, mevcut şartlar altında personelin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Durum normale dönene kadar tesiste görev yapan uzman sayısını geçici olarak azaltıyoruz. Çalışanlarımızın sağlığı ve can güvenliği en büyük önceliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Söz konusu faaliyetin son tahliye çalışması olmayacağını belirten Likhachev, Buşehr'de yaklaşık 300 çalışanın görevine devam ettiğini kaydetti. Rosatom Genel Müdürü, bazı çalışanların da sahada kalmaya devam edeceğini bildirdi. Açıklamaya göre tahliye kapsamında Moskova saatiyle 07.20 sıralarında 163 kişilik grup Buşehr'den ayrılarak İran-Ermenistan sınırına doğru yola çıktı.

Santral dün hedef alınmıştı

ABD ve İsrail'in İran'a dün düzenlediği saldırılar sırasında Buşehr Nükleer Enerji Santrali hedef alınmıştı. İran Atom Enerjisi Kurumu tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 21.08'de santral sahasına bir füzenin isabet ettiği bildirilmişti.

Rusya, Basra Körfezi kıyısında yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nin inşa sürecinde aktif rol oynamıştı. Ayrıca Rus teknisyenlerin santralin işletilmesine yardımcı olduğu biliniyor. Bölgede ilave üniteler inşa eden Rosatom, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarını başlatmasının ardından inşaat çalışmalarını askıya almıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Enerji, Yerel, Rusya, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 19:43:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.