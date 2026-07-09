Bursa'da su kesintileri sona erdi, Buski'den teşekkür geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da su kesintileri sona erdi, Buski'den teşekkür geldi

Bursa\'da su kesintileri sona erdi, Buski\'den teşekkür geldi
09.07.2026 10:56  Güncelleme: 10:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin entegrasyon çalışmalarının tamamlandığını ve sisteme yeniden su verilmeye başlandığını duyurdu. Yüksek kottaki mahallelerde suya ulaşımın zaman alabileceği belirtildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, planlı su kesintisinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin mevcut içme suyu şebekesine entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı ve ana iletim hattındaki işlemlerin sona ermesiyle birlikte sisteme yeniden su verilmeye başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, suyun şebekeye kontrollü şekilde verildiği, bu nedenle özellikle yüksek kotta bulunan mahalleler olmak üzere bazı bölgelerde suya ulaşımın zaman alabileceği belirtildi. Şebeke basıncının istenilen seviyeye ulaşmasının ardından tüm abonelere suyun kademeli olarak ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sistemin tamamen normale dönmesi sürecinde bazı noktalarda geçici basınç düşüklüğü ya da kısa süreli su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirirken, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, açıklamasının sonunda planlı çalışma sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayış dolayısıyla Bursalılara teşekkür ederek, şebekenin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, Buski, Bursa, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bursa'da su kesintileri sona erdi, Buski'den teşekkür geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti Ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldüren caninin mesleği şoke etti
Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: “Fal bakacağım“ Japon bakanın Türk kahvesi paylaşımı beğeni topladı: "Fal bakacağım"
40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı 40 yaş büyük öğretmeniyle evlenen kadının paylaşımı tartışma yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir’e yoğun ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'tan İzlanda Başbakanı Frostadóttir'e yoğun ilgi

11:03
NATO Zirvesi’nde imzalar atıldı Almanya, ABD’den Tomahawk füzesi alacak
NATO Zirvesi'nde imzalar atıldı! Almanya, ABD'den Tomahawk füzesi alacak
10:49
NATO Zirvesi’nde tarihi adım Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
NATO Zirvesi'nde tarihi adım! Türkiye 8 NATO ülkesiyle savunma bankası kuruyor
10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 11:23:32. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da su kesintileri sona erdi, Buski'den teşekkür geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.