Bursa\'da su kesintileri sona erdi, Buski\'den teşekkür geldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, planlı su kesintisinin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamada, Çınarcık İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin mevcut içme suyu şebekesine entegrasyon çalışmalarının tamamlandığı ve ana iletim hattındaki işlemlerin sona ermesiyle birlikte sisteme yeniden su verilmeye başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, suyun şebekeye kontrollü şekilde verildiği, bu nedenle özellikle yüksek kotta bulunan mahalleler olmak üzere bazı bölgelerde suya ulaşımın zaman alabileceği belirtildi. Şebeke basıncının istenilen seviyeye ulaşmasının ardından tüm abonelere suyun kademeli olarak ulaştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sistemin tamamen normale dönmesi sürecinde bazı noktalarda geçici basınç düşüklüğü ya da kısa süreli su kesintilerinin yaşanabileceğini bildirirken, ekiplerin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü vurgulandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü, açıklamasının sonunda planlı çalışma sürecinde gösterdikleri sabır ve anlayış dolayısıyla Bursalılara teşekkür ederek, şebekenin en kısa sürede tam kapasiteyle hizmet vermesi için teknik ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini bildirdi. - BURSA