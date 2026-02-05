Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor

Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor
05.02.2026 16:17  Güncelleme: 16:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın BUSKİ Genel Müdürlüğü, ekonomik ömrünü tamamlamış ve ölçüm hassasiyetini kaybetmiş su sayaçlarını, abonelerinden hiçbir bedel talep etmeden ücretsiz olarak değiştiriyor. 2025 ve 2026 yıllarında toplamda 36 bin 972 adet sayaç yenilenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına ekonomik ömrünü tamamlayan, yıpranan ve ölçüm hassasiyetini kaybeden eski su sayaçlarını ücretsiz değiştiriyor.

Teknolojik altyapısını sürekli iyileştiren BUSKİ, ölçüm hassasiyetini kaybeden ve 10 yılını doldurmuş su sayaçlarını ücretsiz değiştirerek, sayaçların eski olmasından kaynaklanan ölçüm hatalarının önüne geçiyor.

Abonelerine her zaman yüksek güvenlikli, hızlı ve kaliteli hizmet sunmanın çabası içerisinde olan BUSKİ, 2025 yılında 29 bin 224 adet, 2026 yılı içerisinde ise 7 bin 748 adet olmak üzere toplam 36 bin 972 adet ömrünü tamamlamış sayacı yeniledi. Böylelikle BUSKİ Genel Müdürlüğü 2025 yılında 46 milyon 290 bin lira, 2026 yılında ise 12 milyon 272 bin lira olmak üzere toplam 58 milyon 562 bin lira değerindeki sayacı abonelerinden hiçbir bedel talep etmeksizin ücretsiz değiştirdi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanlığı Sayaç Şube Müdürlüğü'ne bağlı 16 saha personeli ile yapılan çalışmaların, içme suyu kayıp-kaçak oranlarının tespitine ve azaltılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Alanında örnek olan ve abone memnuniyetine yönelik örnek çalışmalara imza atan BUSKİ, önümüzdeki dönemde de eskiyen sayaçları yenilemeye devam edecek. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Buski, Bursa, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:04:32. #7.11#
SON DAKİKA: Eskiyen sayaçlar ücretsiz değiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.