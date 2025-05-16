BUSKİ\'nin Borcu 25 Milyar Liraya Yükselebilir

BUSKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu'nda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BUSKİ'nin yıl sonuna kadar borcunun 25 milyar liraya çıkacağını hatırlatarak, "Yıllarca BUSKİ belediyeye destek olurken, şu anda maalesef BUSKİ belediyeye muhtaç duruma düşmüştür. Her ay BURULAŞ'a 300-350 milyon, BUSKİ'ye 100 milyon lira para aktarmaya başladık. Bunun bilinmesi lazım" dedi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Genel Kurulu, Başkan Mustafa Bozbey'in başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, yıl sonuna kadar BUSKİ'nin toplam borcunun yaklaşık 25 milyar liraya yükseleceğini söyledi. Bunun sebeplerini şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla daha önceden kamuoyuyla paylaştığını belirten Başkan Bozbey, seçim döneminde ve göreve geldikten sonra kendilerine iletilen bilgiler ışığında 'suyu yüzde 25 ucuzlatacağız' dediklerini dile getirdi. Mecliste hep beraber bu kararı aldıklarını ifade eden Başkan Bozbey, "BUSKİ'nin durumunu öğrendikçe, geçmişte yapılan hataların vahim sonuçları ortaya çıktıkça 'Evet yanlış yapmışız' dedik. Bunu daha önceden de kamuoyuna söyledim. Yaptığımız hesaplamalara göre BUSKİ'nin bu yıl sonuna kadar borcu 25 milyar liraya çıkıyor. Daha önceden yapılan anlaşmalardan dolayı BUSKİ'nin borcunun yüzde 75'i dövizli borçtur. Dövizin 1 lira artması BUSKİ'nin borcunu 350 milyon lira artırıyor. BUSKİ'nin maliyetleri de bellidir. Bugün yaklaşık olarak su maliyetleri 55 lira civarındadır" dedi.

"BUSKİ belediyeye muhtaç duruma düşmüştür"

Yaşanan iklim krizi sonucunda Bursa'daki barajlarda 180 günlük su kaldığını açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, Çınarcık Barajından gelen isale hattıyla ilgili çalışmayı da hızlandırdıklarını belirtti. Dobruca'ya kadar bir bypass hattı yapma gereği duyduklarını söyleyen Başkan Bozbey, hattaki çalışmaları Ağustos ayının sonuna kadar da bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Hatla birlikte günde yaklaşık 50-60 bin metreküp civarında suyun taşınmış olacağını belirten Başkan Bozbey, "Ancak o zaman Bursalıları susuzluktan kurtarabileceğiz. Bu da ayrı bir ilave maliyettir. Tüm meclis üyelerinin BUSKİ'yle ilgili sorumluluğu vardır. Öneriler de var. Komisyona da gelecek. BUSKİ'yle ilgili tasarrufu önceleyen bir düzenleme de gelmesi lazım. Bunlarla ilgili görüşlerin ortaya konması lazım. Yıllarca BUSKİ belediyeye destek olurken, şu anda maalesef BUSKİ belediyeye muhtaç duruma düşmüştür. Şu an itibariyle her ay BURULAŞ'a 300-350 milyon, BUSKİ'ye 100 milyon lira para aktarmaya başladık. Bunun bilinmesi lazım. Yapılan işlerin de sürdürülmesi gerekiyor. Borçların ödenmesi gerekiyor" dedi.

"Vurgun dediğimiz toplanacak para 86 milyon lira civarında"

BUSKİ ile ilgili dava hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, Bursa 5. Genel İcra Müdürlüğü'nde devam eden davaların olduğunu hatırlattı. BUSKİ'den Türkiye'nin dört bir yanındaki insanlara paralar gönderildiğini anlatan Başkan Bozbey, şunları söyledi:

"Oradaki insanların tespiti, bulunması elbette hukuki bir sorundur. 680 kişi civarında olması lazım. Önemli bir sorumluluk üstlendik. Bu sorumluluğu yerine getiriyoruz. Bu dava devam ediyor. Davayı bizler takip ediyoruz. Adliyenin vermiş olduğu en düşük ücrette bile davalar için 1 milyon 680 bin lira civarında bir para ödemeniz gerekiyor. Vurgun dediğimiz toplanacak para da yaklaşık 86 milyon lira civarındadır. Ama yaklaşık 4-5 sene öncesinin paraları bunlar. Bunların da tahsilatı mümkündü ve bir kısmı tahsil edildi. Tahsil edilmeye devam ediliyor. Her bir kuruşu BUSKİ'nin kasasına faiziyle birlikte geri dönecektir. Sorumluların hepsi açığa alındı". - BURSA