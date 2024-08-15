BUÜ 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi İçin Kontenjanlarını Doldurdu - Son Dakika
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BUÜ 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi İçin Kontenjanlarını Doldurdu

BUÜ 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi İçin Kontenjanlarını Doldurdu

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi için açılan 9669 kontenjanın neredeyse tamamı doldu. Fakülte bazında yüzde 99.6 tercih edilme oranı yakalayan üniversitenin meslek yüksekokullarında ise kontenjanlar yüzde 100 doldu. Önümüzdeki dönem 50. Kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan BUÜ, öğrenciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor.

15.08.2024 11:59
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) 2024-2025 Eğitim Öğretim dönemi için açılan 9669 kontenjanın neredeyse tamamı doldu. Fakülte bazında yüzde 99.6 tercih edilme oranı yakalayan üniversitenin meslek yüksekokullarında ise kontenjanlar yüzde 100 doldu.

Önümüzdeki dönem 50. Kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanan BUÜ, öğrenciler tarafından ilgi görmeye devam ediyor. Nitelikli eğitim-öğretim faaliyetleri, deneyimli akademik altyapısı, geniş staj imkanları ve öğrenci dostu yönetim anlayışıyla yarım asrı geride bırakan BUÜ, son yıllarda açtığı tüm kontenjanları doldurmayı başarıyor. 2024-2025 akademik yıl için ilan edilen 4324 fakülte kontenjanı ile 5325 meslek yüksekokulu kontenjanının tamamı dolduruldu. Üniversitenin öğrenci kapasitesinin ise önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde 68 bin civarında olacağı açıklandı.

İmkanlarımızı iyileştirmeye devam edeceğiz

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin kentin en köklü markalarından birisi olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitenin çok daha iyi noktalara gelmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Öğrenci ilgisinin her geçen yıl artış gösterdiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Üniversitemizin bu kente, akademisyenlerimize, personelimize ve öğrencilerimize karşı sorumluluklarımızın olduğunun farkındayız. Bilimsel ve akademik kalitemizin yükseltilmesinin yolunun da el birliği ile çalışmaktan geçtiğine inanıyoruz. Biz mevcut imkanlarımızı iyileştirmeye ve üniversitemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Geçmiş dönemde yapılan iyi çalışmaların üzerine katacak ve üniversitemizi hak ettiği seviyelere çıkaracağız. Bu yıl kayıtlarda doluluk oranımızın yüzde 99.6 seviyesine çıktığını görmek bizleri mutlu etti. Mevcut öğrencilerimize ve yeni öğrencilerimize en iyi eğitimi vermek için hep birlikte çalışacağız" diye konuştu.

Aktif bir öğrencilik dönemi geçireceksiniz

Türkiye'nin en yoğun öğrenci nüfusuna sahip üniversitelerinden birisi olduklarının altını çizen Rektör Yılmaz; "16 bin dönüm kampüs alanı, sosyal donatı alanları, nitelikli bir kütüphane ve deneyimli akademisyenlere sahibiz. Bunun yanı sıra yaklaşık 180 öğrenci topluluğumuz var. Bunların birçoğu aktif ve son derece kaliteli çalışmalara imza atıyor. Yeni öğrencilerimizin tüm bu imkanlardan en iyi şekilde faydalanmasını ve aktif bir öğrencilik dönemi geçirmelerini arzu ediyoruz. Yönetim olarak bunun gerçekleşmesi için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. İletişim çağında yaşıyoruz. Öğrencilerimiz gerek fakülte ve meslek yüksekokulu yöneticileriyle gerekse de bizlerle irtibat kurabilirler. Sıkıntıları veya talepleri olduğunda hocalarıyla diyalog kurmaktan çekinmesinler. Bizim gençlerden en büyük talebimiz kendilerini en iyi şekilde yetiştirmeleridir" açıklamasında bulundu.

Online kayıtlar 19-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

Bursa Uludağ Üniversitesi'ne tercih eden ve kayıt hakkı kazanan öğrenci adayları, 19-21 Ağustos tarihleri arasında tüm işlemlerini e-devlet uygulaması üzerinden yapabilecek. Kayıt için atılması gereken tüm adımlar üniversite web sayfası, öğrenci işleri daire başkanlığı veya sosyal medya hesapları üzerinden adaylara ayrıntılı bir şekilde duyuruldu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUÜ 2024-2025 Eğitim Öğretim Dönemi İçin Kontenjanlarını Doldurdu - Son Dakika

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