BUÜ Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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BUÜ Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgi Gördü

BUÜ Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgi Gördü

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bayramlaşma töreni, Rektör Yılmaz'ın konuşması ve ikramlarla yapıldı.

28.03.2025 11:48
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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) bayramlaşma geleneği devam ediyor. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma törenine akademisyenler ve personel yoğun ilgi gösterdi.

Törende katılımcılarla tek tek bayramlaşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, kısa bir konuşma yaptı. Ramazan ayının yavaş yavaş sona erdiğini vurgulayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bayramın herkese sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu.

Törende hazır bulunan Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Genel Sekreter Mehmet Aydemir ve ekibi de katılımcılarla bayramlaştı. Program, çikolata ve kolonya ikramıyla sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUÜ Bayramlaşma Töreni Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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