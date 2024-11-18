BUÜ Kalite Ödülleri Töreni Gerçekleşti

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Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) 2023 yılında yürütülen kalite faaliyetleri düzenlenen büyük bir tören ile ödüllendirildi. Yedi alanda ödüllerin dağıtıldığı organizasyonda fakülte, meslek yüksekokulu, birim, akademisyen, idari personel ve öğrencilere ödülleri takdim edildi.

BUÜ Kalite Koordinatörlüğü, ilk kez düzenlediği özel bir tören ile 2023 yılında yürüttükleri kalite çalışmalarıyla ödül almaya hak kazananları açıkladı. Birim Kalite Ödülü, Toplumsal Katkı Ödülü, Mezunlarla Etkileşim Ödülü, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Kalite Gönüllüsü Ödülü, Akreditasyon Ödülü ve Kalite Özel Ödülü başlıkları altında 25 birim, akademisyen, idari personel ve öğrenciye ödülleri takdim edildi. Törene BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, yarım asırlık bir üniversitede kalite kültürünün giderek yaygınlaşmaya devam ettiğine işaret etti. Gelinen noktayı asla yeterli bulmadıklarını, çok daha iyisi için çalışmayı sürdüreceklerini belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Asli hedefimiz 50. yılımızda 5 yıllık tam akreditasyona sahip olabilmektir. Yürütülen çalışmalara genel olarak baktığımızda da bu başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Diğer yandan program akreditasyonları anlamında da iyileştirmelerimiz sürüyor. Toplam akredite sayımız yirmileri buldu. Ancak kesinlikle yeterli görmüyoruz. Ulusal ve uluslararası akreditasyon çalışmaları yapan tüm bölüm ve programlara destem vereceğiz. 2025 yılında akredite program sayımızı çok daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz. Kalite konusunda son yıllarda birçok adım attık. Kalite gönüllüsü çalışanlarımızın sayısı da önemli sayıda arttı. İçinde yer aldığımız araştırma üniversiteleri liginde kalite kültürü faaliyetlerimiz ile de ön plana çıkmayı arzu ediyoruz. Bu organizasyonda ödül alan herkesi gönülden tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kalitenin sürdürülebilirliği önem taşıyor

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise ödül töreninin kurumdaki kalite kültürünün artırılması amacıyla düzenlendiğine işaret etti. Tamamen gönüllülük esasıyla yürütülen kalite çalışmalarında yer alan herkesi tebrik ettiklerini aktaran Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu; "Ödülleri başvuru esasına göre belirledik. Burada ödül alan birim ve kişiler, jüri tarafından yapılan puanlamaların ardından belirlendi. Birim kalite faaliyetleri, toplumsal katkı, kalite gönüllüsü, mezunlarla etkileşim, akredite veya reakredite olan birimler ödüle layık görüldü. Burada önemli olan şey, kalite kültürünün içselleştirilmesi ve sürdürülebilirliğidir. Çünkü çok uzun bir yolculuk var. Devam edebilmek büyük bir önem taşıyor. Sürekli iyileştirme denen olgu, kurumumuzun kalitesini çok daha üst seviyelere çıkaracaktır. Fakülte ve meslek yüksekokullarımızda akredite olan programlarımız artış gösteriyor. Bu da bizi gelecekte farklı alanlarda başarıya yönlendirecektir. Çabaların tüm birimlerde genel olarak devam etmesini arzu ediyoruz" dedi.

Kalite güvence çalışmaları sistematik bir şekilde devam ediyor

Kalite Koordinatörü Öğr. Gör. Yasemin Özdemir de 2015 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun kurulmasıyla birlikte tüm üniversitelerde olduğu gibi BUÜ'de de kalite güvence çalışmalarının sistematik şekilde uygulanmaya başlandığını vurguladı. Bu süreçte üniversitenin YÖKAK tarafından üçkez değerlendirme sürecinden geçtiğini belirten Öğr. Gör. Yasemin Özdemir; "En son 2022 yılında yapılan değerlendirme sonrası iki yıllık akreditasyon sonrası ara değerlendirme 2025 yılı bahar ayında olacak. Hedefimiz hep birlikte çalışarak 50. yılında üniversitemize beş yıllık tam akreditasyonu kazandırmaktır. Koordinatörlük olarak kriterlere uygun olan çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bugün on iki alanda ödül vereceğiz. Ödül başvurusu yapan tüm birim ve çalışanlarımıza teşekkür ediyor, ödül almaya hak kazanan herkesi tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından ödül almaya hak kazanan birimlerin temsilcileri, akademisyen, idari personel ve öğrenciye ödülleri takdim edildi. - BURSA