BUÜ Rektörü Yılmaz'dan Araştırma Merkezleri Toplantısı - Son Dakika
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BUÜ Rektörü Yılmaz'dan Araştırma Merkezleri Toplantısı

BUÜ Rektörü Yılmaz\'dan Araştırma Merkezleri Toplantısı

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma merkezleriyle projeleri ve yeni hedefleri değerlendirdi.

11.02.2025 13:00
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, devam eden çalışmaların detaylarını görüşmek ve yeni projelere yönelik fikir alışverişi yapmak amacıyla Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.

BUÜ'de faaliyet gösteren 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin müdür ve yöneticileri, Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda devam eden projelere dair sunum yaptı. Organizasyonun başlangıcında kısa bir konuşma yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, topluma hizmet vizyonuna sahip bir üniversite olan BUÜ'nün Bursa ve Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini söyledi. Üniversite bünyesinde kurulan 20 Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde nitelikli projelerin sürdürüldüğünü vurgulayan Rektör Yılmaz; "Bilim, sanat, kültürel değerler, sağlık ve toplum gibi pek çok alanda araştırma faaliyetleri yürüten ve hizmet sunan merkezlerimizin çalışmalarını destekliyor ve gerek hizmet kalitesi gerekse kapasitesinin artırılması için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu amaçla Uygulama ve Araştırma Merkezlerimizle düzenli olarak bir araya geliyor ve görüş alışverişi yapıyoruz. Merkezlerimiz, bugüne kadar şehrimiz ve ülkemiz için kıymetli projelere imza atmıştır. Bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecektir. Bizler de her zaman destek vermeye ve toplum adına hizmet üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Araştırma üniversiteleri liginde üst sıralar hedefleniyor

Konuşmasında araştırma üniversitesi vizyonuna da vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "2021 yılından itibaren içerisinde yer aldığımız Araştırma Üniversiteleri liginde üst sıralara tırmanmayı hedefliyoruz. Bunun için yüksek bir motivasyon ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önceliğimiz araştırma, uygulama ve kalite çıtasının daha da yukarılara çekilmesidir. Bu anlamda tüm birimlerimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sahip olduğumuz bilgi birikimi ve donanım bu konuda bizleri teşvik edecektir. Nitelikli projeler hayata geçirecek ve üniversitemizi hedeflerine doğru hep birlikte taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

Etkinlik, araştırma ve uygulama birimlerinin yetkilileri tarafından yapılan sunumların ardından sona erdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel BUÜ Rektörü Yılmaz'dan Araştırma Merkezleri Toplantısı - Son Dakika

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