Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü Yılında 44 Hasarlı Konutu Yıktı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü Yılında 44 Hasarlı Konutu Yıktı

17.08.2022 23:09
Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü Yılında 44 Hasarlı Konutu Yıktı

Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin 23’üncü yılında 44 hasarlı konutu yıktı.

Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında 44 hasarlı konutu yıktı.

Yaklaşan İstanbul depremi öncesinde, ilçedeki riskli ve hasarlı binaları kentsel dönüşüm projesi kapsamında yenileyen Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 23'üncü yılında Atatürk Mahallesi'nde 44 hasarlı konutu yıktı.

"O GÜNDEN BUGÜNE BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ DEPREM HAZIRLIĞIMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Yıkım çalışmalarını teknik ekibi ile birlikte yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün şunları söyledi:

"Bugün 17 Ağustos 1999 depremini yaşamış bir belediye başkanıyım. 17 Ağustos gecenin saat 03.00 sıralarında henüz Büyükçekmece olduğu için yazlık bölge henüz yatmamıştık. Müthiş bir sarsıntıyla kendimizi sokağa attık. O günden bugüne Büyükçekmece'deki deprem hazırlığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü depremin korkunç yüzünü küçük yaştan beri yaşamış bir belediye başkanıyım. Yaz, kış demeden özellikle Büyükçekmece sayfiye bölgesi olduğu için yazın inşaat yasağı var. Yıkım yasağı var. Hiç ara vermeden yaz boyunca depremin yıkacağı binaları biz yıkmaya devam ediyoruz. Depremde yıkılacak, altında onlarca insanın canının belki de gideceği binalara asla geçit vermiyoruz. Depremin yıkacağı, canların yok olacağını biliyoruz. Bu nedenle deprem yıkmadan biz yıkıyoruz. Yıkıyoruz ve bunları yapıyoruz. Karşımızda görüyorsunuz. Bugün de 17 Ağustos Çarşamba. Aynen yıkımlara devam ediyoruz. Vatandaşımızın canını, malını korumak için aralıksız Büyükçekmece'de deprem hazırlığımızı devam ettirip sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. Çünkü yüzde 75'ini bitirdik. Yüzde 25'lik kısım kaldı. Büyükçekmece, 1999 17 Ağustos'tan hemen sonra işine koyuldu. Can ve mal kaybını azaltmak için, sıfırlamak için yıkılacak durumdaki binaları vuku bulacak İstanbul depreminde yıkılacak binaları yıkıp yenilemeye devam ediyor. Arkamızdaki binalar 44 daireden oluşuyor. Yıkmaya devam ediyoruz."

"TEPECİK VE KUMBURGAZ PLANLARIMIZ BİTİNCE BÜYÜKÇEKMECE'DE CAN EMNİYETİ TEDBİRLERİMİZİ DORUK NOKTAYA ÇIKARMIŞ OLACAĞIZ"

Büyükçekmece'de en büyük tehlikenin Kumburgaz ve Tepecik bölgesinde olduğunu vurgulayan Başkan Akgün konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyükçekmece'de Kumburgaz sahilleri büyük tehlike arz ediyor. Buradaki imar planlarının bir an önce Büyükşehir Meclisi'nden çıkmasını bekliyoruz. Bir de Tepecik bölgemiz var. Orası biraz daha emniyetli ama orada çok miktarda yenilenmesi gereken bina olduğu için Tepecik ve Kumburgaz planlarımız bittiği takdirde Büyükçekmece'de can ve mal emniyeti bakımından tedbirlerimizi doruk noktaya çıkarmış olacağız. Halkımızın burnu kanamadan inşallah bu olabilecek depremi de atlatmış oluruz. İnşallah hiç olmaz ama olacağını biliyoruz. Hepimiz, tüm belediyeler, İstanbul, Türkiye özellikle Marmara bölgesi 17 Ağustos'u unutmamalı ve Büyükçekmece örneğinde olduğu gibi herkes kendi bölgesindeki yıkılacak binaları önceden yıkmaya ve hazırlığını aralıksız yapmaya devam etmelidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve biz Belediye Başkanları bu konuda vatandaşın en yoğun talepleriyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Bu konuda taviz vermeden hep birlikte devlet olarak ağustos depremleri gibi depremleri yaşamadan tedbirlerimizi almak zorundayız. Bugün 17 Ağustos çok insanımızı kaybettik. 17 Ağustos depreminde ve daha önceki depremlerde hayatını kaybeden bütün insanlarımıza, arkadaşlarımıza birçok arkadaşımız rahmetli oldu. Adapazarı'nda, burada. Hepsine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum."

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Kaynak: ANKA

Büyükçekmece, Marmara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü Yılında 44 Hasarlı Konutu Yıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Büyükçekmece Belediyesi, 17 Ağustos Depremi'nin 23'üncü Yılında 44 Hasarlı Konutu Yıktı - Son Dakika
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