Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi Yüzde 50 Küçüldü - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi Yüzde 50 Küçüldü

Büyükçekmece Belediyesi tarafından kurulan Kurban Satış ve Kesim Tesisi, bu yıl yüzde 50 oranında küçülerek hizmet verecek. Tesis, hijyen tedbirleri alınarak Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi. Ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle kurban satışında düşüş yaşandı.

11.06.2024 13:29
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Büyükçekmece Belediyesi'nce İl Kurban Hizmetleri Komisyonu'nun kararları göz önünde bulundurularak kurulan Kurban Satış ve Kesim Tesisi bu yıl yüzde 50 oranında küçülerek 60 çadır, 2 büyükbaş, 1 küçükbaş kesimhanesi ile hizmet verecek.

Büyükçekmece ilçesi, Karaağaç mahallesi Hadımköy gişeleri çıkışında bulunan Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi tüm hijyen tedbirleri alınarak Kurban Bayramı'na hazır hale getirildi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tüm hazırlıkların tamamlandığı Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi, artan maliyetler, akım gücünün düşmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu yıl yüzde 50 oranında küçüldü.

"Şu ana kadar satış yok"

Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde denetlemelerde bulunan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Türkiye'nin farklı illerinden Büyükçekmece'ye kurbanlık getiren üreticileri dinledi. Üreticilerin ekonomik anlamda ciddi sıkıntıları olduğunu belirten Başkan Akgün, "Dolayısıyla böyle bir pahalılıkta, böyle fiyatların yükseğe tırmanması, bu şekilde fiyatların artışı kurban satışında en az yüzde 50 düştüğünü ifade ettiler. Geçen sene Büyükçekmece'de 1500 büyükbaş hayvan satılmış ve kesilmiş. Bu sene bu maksimum 600, 700 bekleniyor. Geçen sene 1000'den fazla küçükbaş hayvan kesilmiş, satılmış. Bu sene 200 civarında satılacağı ve kesileceği söyleniyor. Şu ana kadar satış yok. Enflasyon ve Türk parasının değerinin düşüşü ve kurbanlıkları ve kurban satıcılarını çok fena vurmuş" ifadesini kullandı.

"Bu konuyu da çok sıkı tuttuğumuzu özellikle belirtmek isterim"

Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde tüm hazırlıkların tamamlandığını kaydeden Başkan Akgün açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Etrafı tamamen steril alan olduğu için Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, İstanbul'un çeşitli yerlerinde meskul mahal içerisinde bulunan kurbanlık satış ve kesim yerlerinin oluşturduğu sorunu burada vatandaş yaşamıyor. Bu nedenle vatandaşımızın Büyükçekmece kurban Kesim Alanı'nı ziyaret etmelerini bekliyorum. Malumunuz olduğu üzere kurban satış alanlarına gelen hayvanların İstanbul'a ne zaman gireceği, nereden gireceği ve bunların kontrollerinin nasıl yapılacağını hukuk düzenlemiş. Bunlar yapılıyor. Ekstra belediyemizin veterinerleri bütün kurban kesim, kurban satış alanlarını gezerek her gün hem muayene varsa hastalık durumu onu tespit ediyorlar. Sonra İlçe Tarım Müdürlüğüne bildirerek yapılması gerekeni yapıyorlar. Satışı yapılan her bir kurbanın devletin denetimi altında sıhhi açıdan denetlendiğin, muayene yapıldığını bilmeleri lazım. Bu konuyu da çok sıkı tuttuğumuzu özellikle belirtmek isterim. Kurban kesim alanları çok yeterli. 3 adet burada kurban kesim alanı var. 3 ayrı yerde entegre şekilde kurban kesim yerleri oluşturulmuştur. Sorunumuz yoktur."

Tüm hazırlıklar tamamlandı

Büyükçekmece Belediyesi bayram öncesi ve sonrasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, modern donanımlara sahip kesim ve satış yerlerinde temizlik, ilaçlama ve bakım çalışmalarını titizlikle yürütülüyor. Veteriner hekimler denetiminde 60 çadırda kurbanlıkların sergilendiği Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda 2 büyükbaş ve 1 küçükbaş hayvan kesimhanesi mevcut. Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Hizmet Alanı'nda otopark, tuvaletler, sağlık kabini, mescit, duş, kafeterya, soğuk hava deposu ve idari bina bulunuyor. Büyükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekipleri de Kurban Satış ve Kesim Tesisi'nde denetlemeler yaparak, kurbanlıkların sağlık durumlarını yakından takip ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Tesisi Yüzde 50 Küçüldü - Son Dakika

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