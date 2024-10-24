Büyükçekmece Belediyesi'nde Gençlerin Sesi: Katılımcı Bütçe Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika
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Büyükçekmece Belediyesi'nde Gençlerin Sesi: Katılımcı Bütçe Çalıştayı Tamamlandı

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Büyükçekmece Belediyesi, 2025 yılı mali bütçesini belirlemek üzere düzenlediği 'Katılımcı Bütçe Çalıştayı'nda, gençlerin taleplerini dinleyerek önemli kararlar aldı. Çalıştayda gençlere yönelik kütüphane, spor tesisi ve etüd merkezi gibi hizmet talepleri gündeme geldi.

24.10.2024 12:51  Güncelleme: 13:01
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Büyükçekmece Belediyesi'nin bütçesinde gençlerin de sözü var

İSTANBUL - Büyükçekmece Belediyesi tarafından her yıl bütçe hazırlık aşamasında düzenlenen "Katılımcı Bütçe Çalıştayı" gençlerin katılımıyla son buldu.

Mevcut ve geçmiş dönem siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkanları, belediye meclis üyelerinin yanı sıra mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Büyükçekmeceli kadın ve gençlerin katılımıyla gerçekleşen toplantılarda ortaya çıkan talep ve öneriler, Büyükçekmece Belediyesi'nin 2025 Yılı Mali Bütçe'sinin belirlenmesini sağlayacak.

"Cumhuriyetimizi çok daha güzel günlere sizler taşıyacaksınız"

Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen "Katılımcı Bütçe Gençlik Çalıştayı" yüzlerce genci bir araya getirdi. Çalıştayta gençlere seslenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, katılımcı bütçe çalıştayları ile belediyenin bütçesinin Büyükçekmece halkının katkılarıyla şekillendiğini bu anlamda gençlerin talep ve önerilerini çok önemsediklerini belirterek, "Cumhuriyet Haftası'ndayız. Siz Cumhuriyetsiniz. Cumhuriyetin geleceği, hepimiz Cumhuriyetin geleceği olarak adlandırıldık. Bütün kuşaklar bu ülkede doğan, büyüyen, yaşayan ve ebediyete intikal eden herkes Cumhuriyettir. Cumhuriyeti onlar yükseltti. Cumhuriyeti sizler yükselteceksiniz. Adres belli. Işığımız, haritamız, pusulamız belli. Tek bir kişi, Mustafa Kemal Atatürk. Onun gösterdiği aydınlık yolda yürüyerek Cumhuriyetimizi çok daha güzel, demokrasinin daha fazla olduğu, çok daha özgür günlere yine sizler taşıyacaksınız. Cumhuriyetimizin 101'inci yılı kutlu olsun" dedi.

24 mahallenin gençleri talep ve önerilerini dile getirdi

Başkan Akgün'ün konuşmasının ardından 24 mahalleden çalıştaya katılan gençler söz alarak mahallelerinde ve Büyükçekmece'de yapılmasını istenen yatırım ve hizmetleri dile getirdiler. Kütüphane, spor tesisi, sosyal tesis ve gençlerin ders çalışabilecekleri etüd merkezi gibi taleplerin ağırlık kazandığı toplantıda, gençlerin talepleri tek tek değerlendirilerek bir rapor hazırlanacak. "Katılımcı Bütçe Çalıştayı" kapsamında talep edilen hizmet ve yatırımlar Büyükçekmece Belediyesi'nin 2025 yılı Mali Bütçesi'ne yön verecek.

Öğrenciler için online eğitim platformu imkanı

Çalıştayda ayrıca yine Büyükçekmece Belediyesi'nce hayata geçirilen "Yapay Zeka Destekli Online Eğitim Platformu" hakkında da gençlere bir sunum yapıldı. Online Eğitim Platformu ile öğrencilere LGS, TYT ve AYT eğitimlerinde fırsat eşitliği sunulması hedefleniyor. Platform öğrenciler için kişiye özel kitaplar, yapay zeka ve rehberlik, 7/24 online platform, sınırsız ders videosuna erişim ve çözümlü sorular konusunda tamamen ücretsiz olarak destek sağlıyor.

Büyükçekmece Belediyesi\'nde Gençlerin Sesi: Katılımcı Bütçe Çalıştayı Tamamlandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Büyükçekmece Belediyesi'nde Gençlerin Sesi: Katılımcı Bütçe Çalıştayı Tamamlandı - Son Dakika

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