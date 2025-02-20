Büyükçekmece Belediyesi\'nden Karla Mücadele

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Büyükçekmece Belediyesi, buzlanma ve don olaylarına karşı gece boyu çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükçekmece Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM tarafından yapılan yoğun kar yağışı uyarısı üzerine ilçede buzlanma ve don olaylarına karşı gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

Büyükçekmece Belediyesi'nin 24 esasıyla görev yapan karla mücadele ekipleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile koordineli olarak yürütülen karla mücadele çalışmalarında ana yollar, sokak ve yüksek kesimlerde tuzlama çalışmaları gerçekleşti.

Belediye ekipleri 24 saat görev başında

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün talimatı doğrultusunda belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürebilmek için 7 gün 24 saat görev başında olacak. Belediye ekipleri, yollarda oluşabilecek buzlanmayı önlemek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için ilçenin her bölgesinde tuzlama ve kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürmeye devam edecek. - İSTANBUL